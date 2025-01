ΝΑΤΟ – Δανία: Συμφωνούν ότι οι σύμμαχοι πρέπει να ενισχύσουν την άμυνα στην Αρκτική

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντερικσεν, συναντήθηκαν την Τρίτη.

«Συμφώνησαν ότι σε αυτή την προσπάθεια όλοι οι σύμμαχοι πρέπει να διαδραματίσουν ρόλο», δήλωσε η πηγή μετά τη συνάντηση.

Οι συνομιλίες τους έρχονται εν μέσω ευρείας ανησυχίας για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που εξέφρασε επανειλημμένα το ενδιαφέρον του μετά την επανεκλογή του τον Νοέμβριο να καταστήσει τη Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή της Δανίας, τμήμα των ΗΠΑ.

«Συζητήσαμε πώς συνεργαζόμαστε για να ενισχύσουμε την ασφάλεια στη Βαλτική Θάλασσα, να στηρίξουμε την Ουκρανία και να επενδύσουμε περισσότερο στην άμυνα, μεταξύ άλλων στον υψηλό βορρά», δήλωσε ο Ρούτε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X μετά τη συνάντηση.

We discussed how we’re working together to enhance security in the Baltic Sea, support #Ukraine, and invest more in defence, including in the High North. pic.twitter.com/3vawQTqjWp

