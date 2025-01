Επικοινωνία Ζελένσκι με Νετανιάχου: Ο Ουκρανός πρόεδρος χαιρετίζει την απελευθέρωση ομήρων – Τι είπε για Τραμπ

Ο Ζελένσκι αναφέρει, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι «χαιρέτισε την έναρξη της απελευθέρωσης των ομήρων», εκφράζοντας την ελπίδα ότι όλοι θα απελευθερωθούν σύντομα, ενώ πρόσθεσε ότι «είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί μια αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν με ασφάλεια».

Ακόμη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε με τον Νετανιάχου για τη συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου χθες στην τελετή στο Άουσβιτς για την 80ή επέτειο από την απελευθέρωση του στρατοπέδου συγκέντρωσης.

Όπως σημειώνει, αυτός και ο Νετανιάχου «συζήτησαν επίσης τη διατήρηση στενής επαφής με τους εταίρους, ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Πρόεδρο Τραμπ».

Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από την ισραηλινή πλευρά.

