«Το έκανε η κυβέρνηση Μπάιντεν, προσπάθησαν να σκοτώσουν τον Πούτιν», ισχυρίστηκε ο πρώην παρουσιαστής του Fox News στο χθεσινό επεισόδιο του podcast «The Tucker Carlson Show».

«Πράγμα που είναι τρελό», πρόσθεσε ο Κάρλσον. «Είναι παράνοια, ακόμη και να σκεφτεί κανείς κάτι τέτοιο. Οπότε γιατί το σχεδίαζαν; Διότι το χάος είναι ένα πέπλο που τους προστατεύει».

JUST IN: Tucker Carlson says the Biden administration “tried to kill” Russian President Putin. pic.twitter.com/BH0AsGIplz

— BRICS News (@BRICSinfo) January 28, 2025