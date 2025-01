Ισπανία: «Καλοκαίρι» μέσα στον Ιανουάριο- Κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος

«26,9 βαθμοί Κελσίου αυτήν την ώρα (λίγο πριν από τη 13.00 τοπική ώρα) στον σταθμό της Βαλένθια. Πρόκειται την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει ποτέ καταγραφεί στην πόλη τον μήνα Ιανουάριο περισσότερο από ενάμιση αιώνα συγκέντρωσης δεδομένων, από το 1869. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 26,6 βαθμοί Κελσίου την 22α Ιανουαρίου του 2018», έγραψε στο Χ η Aemet της περιφέρειας της Βαλένθια.

HISTORIC HEAT IN THE MEDITERRANEAN

SPAIN: >28c at Murcia

26.9C Valencia Hottest January day in history (>150 years of data!)

27.4 Ceuta also new record

28C Ghazaouet ALGERIA New January record

Many other records also in Spain,France and the Balkans

Map by Meteociel pic.twitter.com/DyEiAoEgyy

