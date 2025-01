Ισραήλ: «Όλοι οι τρομοκράτες απελευθερώθηκαν»

«Με την έγκριση των πολιτικών αρχών, όλοι οι τρομοκράτες απελευθερώθηκαν από τις φυλακές Οφερ (στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη) και Κτζιότ» στο νότιο Ισραήλ, ανέφερε η υπηρεσία φυλακών σε ανακοίνωσή της, επιβεβαιώνοντας τον αριθμό των κρατουμένων που αφέθηκαν ελεύθεροι στην ανταλλαγή, ανακοίνωσαν νωρίτερα παλαιστινιακές πηγές.

Από αυτούς, οι 70 έφτασαν στην Αίγυπτο με λεωφορεία, ανακοίνωσε μέσο ενημέρωσης που πρόσκειται στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Εκδιώχτηκαν» από το Ισραήλ, πρόσθεσε το Al-Qahera News, διευκρινίζοντας ότι θα μεταφερθούν σε αιγυπτιακά νοσοκομεία για νοσηλεία.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα, οι κρατούμενοι ήταν ντυμένοι με γκρι αθλητικές φόρμες και κάποιοι αποβιβάζονταν από δύο λεωφορεία στην αιγυπτιακή πλευρά του συνοριακού περάσματος που χωρίζει τη Ράφα από το παλαιστινιακό έδαφος.

A total of 200 Palestinians have been freed from Israeli prisons as part of the Gaza ceasefire deal between Israel and Hamas, with 70 of them expected to be deported to various countries in the region. pic.twitter.com/7SYVRiBu8q

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 25, 2025