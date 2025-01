Μασκ -Τραμπ: Πρώτη «ρήξη» για το μεγαλεπήβολο «Stargate» ύψους 500 δισ. ευρώ

Η κριτική του Μασκ σηματοδοτεί μία πρώιμη ρήξη, ενώ αφήνει ανοιχτό παράθυρο και για άλλες, σε βασικά ζητήματα πολιτικής.

Ο Τραμπ, ανακοίνωσε την Τρίτη πως τεχνολογικοί κολοσσοί, μεταξύ των οποίων οι: OpenAI, Oracle και MGX, καθώς και η ιαπωνική επενδυτική εταιρεία SoftBank, θα επενδύσουν περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια στην κατασκευή data centers στις ΗΠΑ, μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Χαρακτήρισε το έργο, γνωστό ως Stargate, ως «το μακράν μεγαλύτερο έργο υποδομής τεχνητής νοημοσύνης στην ιστορία».

«Πρόκειται για πολλά χρήματα και άτομα υψηλού επιπέδου», δήλωσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία «μια ηχηρή δήλωση εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της Αμερικής» στο ξεκίνημα της νέας κυβέρνησής του.

Αλλά ο Μασκ απάντησε με… σκεπτικισμό στην ανακοίνωση του OpenAI που ανήγγειλε τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας, συμπεριλαμβανομένης και μιας πρώτης επένδυσης, ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Στην πραγματικότητα δεν έχουν τα χρήματα», τόνισε, απαντώντας κάτω από την ανάρτηση της OpenAI, στο Χ.

They don’t actually have the money

— Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2025