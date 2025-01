Τραμπ εναντίον βαθέος κράτους: Η βεντέτα μόλις ξεκίνησε

Είναι ακριβώς εκείνοι οι παράγοντες που του εναντιώθηκαν και παραλίγο να τον στείλουν στη φυλακή. Λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του ως 47ου προέδρου των ΗΠΑ, η εκδίκηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πρώτος στόχος ήταν ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ και ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές του προέδρου.

Για αρχή, τού ανεκλήθη όλο το πέπλο ασφαλείας που περιβάλλει στελέχη με διαβάθμιση ανάλογη του Μπόλτον, ιδίως μετά το 2019 όταν ο σύμβουλος δέχθηκε απειλές για τη ζωή του από το Ιράν.

«Δεν πρόκειται να παρέχουμε συνθήκες ασφαλείας σε κανέναν εφ’ όρου ζωής, γιατί να το κάνουμε; Νομίζω είναι ένα πολύ ανόητο άτομο», είπε ο Τραμπ την Τρίτη.

Και αυτό μπορεί να είναι μόνο η αρχή, καθώς ο Τραμπ κινείται για να συντρίψει αντιπάλους στην κυβέρνηση.

Στους στόχους του βρίσκονται στελέχη από τις υπηρεσίες πληροφοριών αλλά και από τις στρατιωτικές, οικονομικές και επιχειρηματικές ρυθμιστικές αρχές. Ακόμη και μέσα στα σώματα ασφαλείας.

Οι πρακτικές Τραμπ ίσως σηματοδοτήσουν μια νέα εποχή για τις ΗΠΑ και τον τρόπο που αυτές κυβερνώνται: Με τον έπαινο και την τιμωρία να απονέμονται σύμφωνα με τις ιδιοτροπίες ενός ηγέτη και όχι από τις κρίσεις αξιωματούχων καριέρας που καθοδηγούνται από συμπεφωνημένους κανόνες και θεσμούς.

Για τον Τραμπ, σχολιάζουν οι Financial Times, είναι μια στιγμή δικαίωσης να ξεριζώνει τους αξιωματούχους που ανέτρεψαν την ατζέντα του στην πρώτη του θητεία ή οδήγησαν επί τα χείρω διάφορες ομοσπονδιακές ποινικές υποθέσεις.

Το είπε άλλωστε καθαρά στην εναρκτήρια ομιλία του στο Καπιτώλιο τη Δευτέρα: «Ποτέ ξανά η τεράστια δύναμη του κράτους δεν θα οπλιστεί για να διώκει πολιτικούς αντιπάλους».

Ώρες αργότερα, υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα που εξουσιοδοτεί για σαρωτικές αλλαγές επί των αμερικανικών και όχι μόνο μυστικών υπηρεσιών προκειμένου να διορθωθεί κάποια λάθος συμπεριφορά του παρελθόντος» μέσω «κατάλληλων μέτρων».

Ο Yuval Levin, ανώτερος συνεργάτης στο (συντηρητικό) American Enterprise Institute, ερμηνεύει το διάταγμα ως εξής: Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να δούμε εάν ο Τραμπ απλώς στέλνει ένα μήνυμα στους δημόσιους υπαλλήλους να «μείνουν μακριά» από τη ριζοσπαστική ατζέντα του ή «να αναδιατάξουν τη γραφειοκρατία κατά τέτοιο τρόπο που να είναι πιο βολική στην υπηρεσία του προέδρου».

Οι υπηρεσίες πληροφοριών είναι στο επίκεντρο της προσοχής του Τραμπ. Σε ένα άλλο εκτελεστικό διάταγμα, ο Τραμπ αφαίρεσε τις ειδικές άδειες ασφαλείας 50 πρώην αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών, ισχυριζόμενος ότι «συντονίστηκαν» με την καμπάνια του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν με σκοπό να πλήττουν τον υιό του πρώην προέδρου, Χάντερ Μπάιντεν.

Το διάταγμα απηχούσε την αγαπημένη γλώσσα του Kash Patel, του εκλεκτού του Τραμπ για το τιμόνι του FBI. Ο Patel υποστηρίζει εδώ και καιρό την κατάργηση των ειδικών αδειών ασφαλείας -αδειών που δίνουν δηλαδή «ηυξημένη» δικαιοδοσία σε αξιωματούχους για χειρισμό ευαίσθητων ζητημάτων προκειμένου να εξαλειφθεί το «βαθύ κράτος».

Πρώην αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ εκτιμά μάλιστα ότι το μέτρο αυτό θα έχει «ανατριχιαστικό αποτέλεσμα».

Ο Τραμπ έστειλε επίσης ένα σαφές μήνυμα στο Πεντάγωνο, όπου λίγα λεπτά μετά την ορκωμοσία του, οι αξιωματούχοι αφαίρεσαν ένα πορτρέτο του πρώην ανώτατου στρατιωτικού συμβούλου του – και παλαιού επικριτή του – βετεράνου στρατηγού Μαρκ Μίλει.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ απέλυσε επίσης τη Λίντα Φάγκαν, διοικητή της ακτοφυλακής, με έναν ανώτερο αξιωματούχο να αποδίδει την απόλυση στην «υπερβολική εστίαση που έδειχνε η Φάγκαν στη διαφορετικότητα, την ισότητα και την συμπερίληψη ένταξη» και ότι χειρίστηκε με λάθος τρόπο την ασφάλεια των συνόρων.

Αλλά «βαθύ κράτος» ο Τραμπ θεωρεί και ότι σχετίζεται με τις υπηρεσίες Diversity, Εquality και Inclusion εν συντομία DEI.

Την Τετάρτη, εσωτερικό memo με αποστολέα το Γραφείο Διαχείρισης (Ομοσπονδιακού) Προσωπικού των ΗΠΑ, η αμερικανική διοίκηση κάλεσε καλεί όλους τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που εργάζονται σε τομείς της DEI να τεθούν σε άδεια μετ’ αποδοχών.

