Αυστραλία: Γάτα ξεχάστηκε μέσα σε αεροπλάνο – «Πέταξε» τρεις φορές μέσα σε 24 ώρες

Η Mittens, μια οκτάχρονη Maine Coon, είχε εισιτήριο για να ταξιδέψει από το Christchurch στη Μελβούρνη στις 12 Ιανουαρίου – αλλά το κλουβί της έμεινε στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους της Air New Zealand.

Αφού περίμενε τρεις ώρες για τη Mittens στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης, η ιδιοκτήτρια Margo Neas ενημερώθηκε από το προσωπικό εδάφους ότι το αεροπλάνο είχε ήδη επιστρέψει στη Νέα Ζηλανδία με το κατοικίδιό της.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πτήσης η θέρμανση ήταν ενεργοποιημένη για να διατηρηθεί η γάτα άνετα, δήλωσε η κ. Neas. Το κατοικίδιο -που είχε χάσει βάρος, αλλά κατά τα άλλα ήταν σώο και αβλαβές- μεταφέρθηκε αργότερα ξανά με αεροπλάνο στη Μελβούρνη για να επανενωθεί με την ιδιοκτήτριά του.

Μιλώντας στο NBC την Τετάρτη, η κ. Neas είπε ότι η ίδια και ο γιος της είχαν ενημερωθεί για το ατύχημα από το προσωπικό εδάφους του αεροδρομίου της Μελβούρνης.

Είπαν: «Κοιτάξτε, εντοπίσαμε τη γάτα σας – αλλά στην πραγματικότητα βρίσκεται στην πτήση επιστροφής για το Christchurch…». Και η Neas απάντησε: «Πότε ανακαλύψατε ότι η γάτα δεν είχε βγει από το αεροπλάνο;». Αφότου την απάντησαν πως το ανακάλυψαν εκείνη τη στιγμή, η ιδιοκτήτρια είπε: «Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό». Η κ. Neas ανέφερε ότι της είπαν ότι ο πιλότος είχε ήδη ειδοποιηθεί να ανοίξει τη θέρμανση στην αίθουσα φορτίου, όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι ακόμη και 7C.

