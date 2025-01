«Πάγωσαν» Τραμπ και Βανς από το κήρυγμα επισκόπου για μεταναστευτικό και ΛΟΑΤΚΙ

Η επίσκοπος Mariann Edgar Budde λέει ότι εκατομμύρια άνθρωποι τον έχουν εμπιστευτεί.

Παράλληλα, δήλωσε προς τον Τραμπ και τον Βανς: «Μπορεί να μην είναι πολίτες ή να μην έχουν τα κατάλληλα έγγραφα – αλλά η συντριπτική πλειοψηφία… δεν είναι εγκληματίες». Και πρόσθεσε: «Πληρώνουν φόρους και είναι καλοί γείτονες, είναι πιστά μέλη των εκκλησιών και των τζαμιών, των συναγωγών και των ναών μας.

«Στο όνομα του Θεού μας, σας ζητώ να δείξετε έλεος στους ανθρώπους στη χώρα μας που φοβούνται». Είπε ότι η «συντριπτική πλειοψηφία» των μεταναστών δεν είναι εγκληματίες και ζήτησε από τον Τραμπ «να δείξει έλεος… σε εκείνους στις κοινότητές μας των οποίων τα παιδιά φοβούνται ότι θα τους πάρουν τους γονείς τους». Τόνισε, επίσης, ότι ορισμένοι Αμερικανοί ΛΟΑΤΚΙ+ φοβούνται σήμερα για τη ζωή τους.

Bishop Budde just pleaded with Donald Trump to protect LGBT children and not deport Illegal Aliens at the “bipartisan” Interfaith Prayer Service.

No, this is not a joke. She completely politicized the prayer service. pic.twitter.com/kcbuxkvJCn

