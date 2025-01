Πόλεμος στην Ουκρανία: Πιστεύουν οι Βορειοκορεάτες ότι συμμετέχουν σε άσκηση;

Τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας πιθανόν δεν γνωρίζουν καν εναντίον ποιας χώρας πολεμούν ή πού βρίσκονται. Αυτό υποδεικνύουν οι αποκαλύψεις δύο αιχμαλώτων Βορειοκορεατών, σύμφωνα με το Κίεβο.

Υπενθυμίζεται ότι τα τακτικά στρατεύματα της Βόρειας Κορέας μπήκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας, στο πλευρό της Ρωσίας, τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το Κίεβο και τους δυτικούς συμμάχους του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, περίπου 12.000 στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα έχουν αναπτυχθεί στην ρωσική περιοχή του Κουρσκ, στα σύνορα των δύο χωρών, για να υποστηρίξουν τις ρωσικές δυνάμεις που προσπαθούν να αποκρούσουν τον ουκρανικό στρατό. Η Ρωσία ούτε έχει επιβεβαιώσει, ούτε έχει διαψεύσει την παρουσία τους στο πεδίο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αξιωματούχοι της Νότιας Κορέας και της Ουκρανίας έχουν δηλώσει ότι τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας αυτοκτονούν για να μην αιχμαλωτιστούν από το Κίεβο. Πάντως προσφάτως το Κίεβο ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί αιχμαλώτισαν δύο Βορειοκορεάτες στην περιοχή του Κουρσκ.

Βίντεο που δημοσίευσε η Ουκρανία με τους δύο αιχμάλωτους Βορειοκορεάτες τους δείχνει να ομολούν, με την βοήθεια μεταφραστή, ότι δεν ήξεραν σε ποια χώρα βρίσκονταν. Μάλιστα ένας εκ των δύο ανέφερε ότι του είχαν πει πως θα λάβουν μέρος σε εκπαιδευτική άσκηση.

Ένα πρώτο βίντεο με πλάνα ενός Βορειοκορεάτη, που κυκλοφόρησε νωρίτερα τη Δευτέρα από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνει τον στρατιώτη να δηλώνει ότι δεν έλαβε επαρκή εκπαίδευση, ότι μεταφέρθηκε με φορτηγό πλοίο και όχι με στρατιωτικό και ότι η μητέρα του δεν να ξέρει πού βρίσκεται.

Communication between captured North Korean soldiers and SSU investigators continues.

Intelligence data on the movement of such troops to Russian territory, their training and complete information isolation have been confirmed by the prisoners.

