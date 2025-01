DOGE – Η πρώτη θύελλα: Μία ηχηρή αποχώρηση και μηνύσεις, κόντρα στο «όραμα» του Μασκ

Μέσα σε λίγα λεπτά από την ανακοίνωση της δημιουργίας του περιβόητου DOGE (Department of Government Efficiency) ή Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, από τον Τραμπ, «έπεσαν» οι πρώτες μηνύσεις από συνδικάτα κυβερνητικών υπαλλήλων, ομάδες παρακολούθησης και οργανώσεις δημοσίου συμφέροντος.

Παράλληλα, διέρρευσε και η πρώτη ηχηρή «έξοδος» από το άτυπο υπουργείο, αυτή του επιχειρηματία της βιοτεχνολογίας Βιβέκ Ραμασουάμι.

Ο Ραμασουάμι μαζί με τον Ελον Μασκ, θα συν-διοικούσαν το DOGE, με σκοπό το «νοικοκύρεμα» των δαπανών του κράτους, προεξάρχοντος του δεύτερου, που οραματιζόταν περικοπή των ομοσπονδιακών δαπανών κατα 2 τρισ. δολαρίων ( πρόβλεψη για την οποία υπαναχώρησε αργότερα, μειώνονταςτο ποσό στο 1 τρισ.δολάρια). Ένα από τα μέτρα θα ήταν η περικοπή έως και 100.000 κυβερνητικών θέσεων.

Να σημειωθεί ότι το Doge αποκαλείται και ως «το project Μανχάταν της εποχής μας» – μια αναφορά στην άκρως απόρρητη ώθηση της αμερικανικής κυβέρνησης για την κατασκευή της πρώτης ατομικής βόμβας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Βίβεκ Ραμασουάμι αναμένεται να θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης στην πολιτεία του Οχάιο, σύμφωνα με το CBS News.

Πηγές προσκείμενες στον Μασκ λένε ότι η ομάδα του είχε αρχίσει να απογοητεύεται από την έλλειψη συμμετοχής του Ραμασουάμι στο νέο τους τμήμα. Όπως ανέφεραν υπήρχε ένταση μεταξύ του προσωπικού του Doge και του Ραμασουάμι.

Επίσης υπήρξαν δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία, ο πολυ-εκατομμυριούχος ενόχλησε ορισμένους Ρεπουμπλικανούς.

Ποιοι έκαναν μηνύσεις

Μεταξύ όσων προσέφυγαν κατά της δημιουργίας του DOGE, είναι καθ η ομάδα παρακολούθησης National Security Counselors, η οποία ισχυρίστηκε ότι το άτυπο κυβενρητικό όργανοα, παραβιάζει νόμο του 1972 που διέπει τις ομοσπονδιακές συμβουλευτικές επιτροπές.

Το ίδιο έκαναν και η Αμερικανική Ένωση Δημόσιας Υγείας, η Αμερικανική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών και η ομάδα παρακολούθησης Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. Μια άλλη ομάδα παρακολούθησης, η Public Citizen, υποβάλλει μήνυση για το αβέβαιο νομικό καθεστώς του DOGE, μαζί με ένα συνδικάτο που εκπροσωπεί τους υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης.

