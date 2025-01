O Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν συνόδευσαν τη φωτογραφία τους με τη φράση: «Σε αγαπάμε, Αμερική».

One more selfie for the road. We love you, America. pic.twitter.com/71k46uGADV

— President Biden (@POTUS) January 20, 2025