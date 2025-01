Ισραήλ – Γάζα: Η λύτρωση της επανένωσης και η «θάλασσα» των ερειπίων

Αφού παραδόθηκαν από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό (και ενώ εκτυλίχθηκαν δραματικές στιγμές), οι τρεις γυναίκες, οι οποίες είναι καλά στην υγεία τους, παρελήφθησαν από τις δυνάμεις του Ισραήλ και επέστρεψαν στη χώρα τους.

Ταυτόχρονα, πολλά οχήματα του Ερυθρού Σταυρού άρχισαν να εισέρχονται στους χώρους των φυλακών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για να παραλάβουν Παλαιστίνιους κρατούμενους. Αναμένεται ότι 90 κρατούμενοι θα απελευθερωθούν από τις φυλακές, σε αντάλλαγμα για τις τρεις ομήρους.

Οι τρεις όμηροι υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ είχαν την ευκαιρία να αγκαλιαστούν με τους αγαπημένους τους ανθρώπους για πρώτη φορά έπειτα από 471 ημέρες.

Η εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής με καθυστέρηση τριών περίπου ωρών, σε σύγκριση με τον προγραμματισμό.

Η καθυστέρηση αποδόθηκε από το Ισραήλ στο γεγονός πως η Χαμάς δεν είχε δημοσιοποιήσει τα ονόματα των τριών πρώτων ομήρων που θα απελευθέρωνε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει από το βράδυ του Σαββάτου ότι η συμφωνία δεν θα προχωρούσε αν το Ισραήλ δεν λάμβανε λίστα με τα ονόματα των τριών πρώτων ομήρων.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της 24χρονης Ρομί Γκόνεν, της 28χρονης Έμιλι Νταμάρι και της 31χρονης Ντορόν Στάινμπρεχερ στο Ισραήλ ξεκίνησε περί τις 11.15 το πρωί της Κυριακής, όταν ξεκίνησε η εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Το απόγευμα, η Χαμάς παρέδωσε τις τρεις ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό και το βράδυ οι τρεις γυναίκες πέρασαν τα σύνορα της Γάζας, φτάνοντας στο Ισραήλ.

«Είναι στο σπίτι» ανέφερε σε ανάρτησή του ο στρατός του Ισραήλ, ενώ το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε: «Χαιρετίζουμε την επιστροφή των τριών κρατουμένων και οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί μέσω του στρατού ότι βρίσκονται στα χέρια των δυνάμεών μας».

Στο φως της δημοσιότητας δόθηκε βίντεο με την υποδοχή της οχηματοπομπής του Ερυθρού Σταυρού από τις δυνάμεις του Ισραήλ.

