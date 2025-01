Γάζα: Οι δραματικές στιγμές κατά τη μεταφορά των 3 ομήρων – Είναι καλά στην υγεία τους

Χαοτικές σκηνές κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός στη Γάζα, κατά τη μεταφορά των τριών πρώτων ομήρων στο σημείο όπου παραδόθηκαν από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό.

Πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους στελέχη της Χαμάς, βρισκόταν γύρω από τα οχήματα που μετέφεραν τις τρεις ομήρους.

‘Truly dramatic moments’ as Israeli hostages are seen being transferred to the Red Cross, ahead of their arrival in Israel@ariel_oseran joins @davidmatlin and @da64 on i24NEWS’ special broadcast pic.twitter.com/4P3gBrXAMi — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 19, 2025

Είναι καλά στην υγεία τους

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πλέον οι τρεις γυναίκες επέστρεψαν στη χώρα τους.

Νωρίτερα, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) παρέλαβε τις τρεις γυναίκες ομήρους στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, οι τρεις γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους.

Κατά τους Times of Israel, ζητήθηκε από τις μητέρες των τριών ομήρων να μεταβούν στο σημείο συνάντησης στα σύνορα της Γάζας, προκειμένου να συνοδεύσουν τις κόρες τους κατά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Ισραηλινό ελικόπτερο κατέφτασε κοντά στα σύνορα της Γάζας πριν από την παράδοση των ομήρων.

Ποιες είναι οι τρεις γυναίκες – όμηροι

Ρόμι Γκόνεν (Romi Gonen): Ηταν 23 ετών όταν την απήγαγαν από το μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023. Συμμετείχε στο φεστιβάλ με τη φίλη της Γκάγια Κοβάρσκι, η οποία σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η Ρόμι κατάφερε να τηλεφωνήσει στη μητέρα της κατά τη διάρκεια της επίθεσης και έστειλε φωνητικά μηνύματα που περιέγραφαν την φρικτή κατάσταση καθώς πλησίαζαν οι τρομοκράτες της Χαμάς.

Trois otages doivent être libérées aujourd’hui, alors que la trêve entre en vigueur à Gaza Il s’agit de Romi Gonen, Emily Damari et Doron Steinbrecher La première a été enlevée lors du festival de musique, les deux autres dans le kibboutz Kfar Aza ➡️ https://t.co/dCkrf2UVk9 pic.twitter.com/DukPZqybEn — Le Parisien (@le_Parisien) January 19, 2025

Ντόρον Στάινμπρέχερ (Doron Steinbrecher) 30 ετών τότε, απήχθη από το σπίτι της στο κιμπούτς Νιρ Οζ. Έστειλε μηνύματα στην οικογένειά της κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενημερώνοντάς τους ότι τρομοκράτες είχαν μπει στο δωμάτιό της. Το τελευταίο της μήνυμα προς την οικογένειά της ήταν «Είναι εδώ».

Doron Steinbrecher, a 30-year-old veterinary nurse, was kidnapped from her home in Kibbutz Kfar Aza on Oct. 7. She kept in touch with her sister and parents during the Hamas attack until she was taken. Her last message was a voice message to her friends, saying, “They’ve… pic.twitter.com/in7ZN1yFqH — American Jewish Committee (@AJCGlobal) May 19, 2024

Έμιλι Ντάμαρι (Emily Damari): Η 28χρονη Βρετανοισραηλινή, απήχθη επίσης από το κιμπούτς Νιρ Οζ όπου ζούσε. Όπως πολλοί κάτοικοι του κιμπούτς, απήχθη μέσα από το σπίτι της κατά τη διάρκεια της επίθεσης νωρίς το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023.