Γάζα: Απελευθερώθηκαν οι τρεις πρώτες όμηροι

Περίπου στις 4.30 μ.μ., ομάδες του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβαν τις τρεις ομήρους, σύμφωνα με το Al Arabiya και τη Jerusalem Post.

Πρόκειται για τις:

Τηλεοπτικά πλάνα κατέγραψαν οχήματα του Ερυθρού Σταυρού στο κέντρο της πόλης της Γάζας, ενώ ένοπλοι της Χαμάς επέβαιναν σε όχημα, σύμφωνα με το Reuters.

Εν συνεχεία, ξεκίνησε η μεταφορά των τριών ομήρων στον διάδρομο Νετζαρίμ, προκειμένου να παραλειφθούν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και να μεταφερθούν στο Ισραήλ.

More footage of the Red Cross convoy heading for the three hostages. pic.twitter.com/5lCPcWTzE6

Κατά τους Times of Israel, ζητήθηκε από τις μητέρες των τριών ομήρων να μεταβούν στο σημείο συνάντησης στα σύνορα της Γάζας, προκειμένου να συνοδεύσουν τις κόρες τους κατά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Ισραηλινό ελικόπτερο κατέφτασε κοντά στα σύνορα της Γάζας πριν από την παράδοση των ομήρων.

Ρόμι Γκόνεν (Romi Gonen): Ηταν 23 ετών όταν την απήγαγαν από το μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023. Συμμετείχε στο φεστιβάλ με τη φίλη της Γκάγια Κοβάρσκι, η οποία σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η Ρόμι κατάφερε να τηλεφωνήσει στη μητέρα της κατά τη διάρκεια της επίθεσης και έστειλε φωνητικά μηνύματα που περιέγραφαν την φρικτή κατάσταση καθώς πλησίαζαν οι τρομοκράτες της Χαμάς.

Ντόρον Στάινμπρέχερ (Doron Steinbrecher) 30 ετών τότε, απήχθη από το σπίτι της στο κιμπούτς Νιρ Οζ. Έστειλε μηνύματα στην οικογένειά της κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενημερώνοντάς τους ότι τρομοκράτες είχαν μπει στο δωμάτιό της. Το τελευταίο της μήνυμα προς την οικογένειά της ήταν «Είναι εδώ».

Doron Steinbrecher, a 30-year-old veterinary nurse, was kidnapped from her home in Kibbutz Kfar Aza on Oct. 7.

She kept in touch with her sister and parents during the Hamas attack until she was taken. Her last message was a voice message to her friends, saying, “They’ve… pic.twitter.com/in7ZN1yFqH

— American Jewish Committee (@AJCGlobal) May 19, 2024