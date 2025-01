Ισραήλ: «Τελευταίο μίλι» για την επιστροφή των τριών γυναικών – ομήρων. Πώς θα γίνει η απελευθέρωση

Έξω από το νοσοκομείο έχει δημιουργηθεί ένας χώρος για τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους ενώ μπλε φράγματα έχουν τεθεί έξω από την είσοδο καθώς δεν αποκλείεται μεγάλο πλήθος -μέλη των ευρύτερων οικογενειών των ομήρων και υποστηρικτές- να συρρεύσουν για να πανηγυρίσουν την απελευθέρωση των ομήρων.

Ο υπεύθυνος Τύπου του νοσοκομείου, επιβεβαιώνει ότι οι όμηροι θα μεταφερθούν εκεί, αλλά «δεν έχει ιδέα» πότε ακριβώς.

Ο ίδιος σημειώνει στο BBC λέει ότι οι όμηροι είναι πιθανό να φθάσουν εκεί ελικόπτερο και στη συνέχεια να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Αναμένουμε από τη Χαμάς να παραδώσει τις τρεις γυναίκες – Doron Steinbrecher, Emily Damari και Romi Gonen – μετά τις 16:00 τοπική ώρα (14:00 GMT) στον Ερυθρό Σταυρό. Στη συνέχεια θα δοθούν στον ισραηλινό στρατό που θα τους μεταφέρει σε μία από τις τρεις τοποθεσίες έξω από τη Γάζα.

Πηγή πηγή κοντά στην οικογένεια Νταμάρι, ανέφερε στο ΒΒC:

«Το μόνο που θέλει η Μάντι, η μητέρα της Έμιλι, είναι να την αγκαλιάσει. Αλλά δεν θα το πιστέψει μέχρι να το δει. Ήταν 471 βασανιστικές μέρες και ένα ιδιαίτερα βασανιστικό 24ωρο.

«Μέχρι να ελευθερωθεί και η Μάντι να δει πραγματικά ότι είναι ελεύθερη… Δεν θα έχει συμβεί μέχρι να συμβεί. Και υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε τα εξής: «Δεν έχουν ιδέα σε τι κατάσταση βρίσκονται και υπάρχουν άλλοι όμηροι που πρέπει να απελευθερωθούν και χρειάζονται βοήθεια για να κρατηθούν στη ζωή. Είναι μακρύς, πολύ μακρύς ο δρόμος που έχουμε.

«Η Μάντι είναι ευγνώμων για όλη την αγάπη και την υποστήριξη, την υπεράσπιση και τις προσευχές. Παρακαλεί όλους να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή της οικογένειας. Είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη στιγμή. Είναι απόλυτη ευλογία που η Ντόρον και η Έμιλι είναι και οι δύο στη λίστα γιατί οι μαμάδες τους είναι οι καλύτερες φίλες».

Βάσει πληροφοριών που είχαν δει το φως της δημοσιότητος τις προηγούμενες ημέρες σε ισραηλινά ΜΜΕ, η διαδικασία θα ξεκινήσει μέσα στη Γάζα.

Ρόμι Γκόνεν (Romi Gonen): Ηταν 23 ετών όταν την απήγαγαν από το μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023. Συμμετείχε στο φεστιβάλ με τη φίλη της Γκάγια Κοβάρσκι, η οποία σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η Ρόμι κατάφερε να τηλεφωνήσει στη μητέρα της κατά τη διάρκεια της επίθεσης και έστειλε φωνητικά μηνύματα που περιέγραφαν την φρικτή κατάσταση καθώς πλησίαζαν οι τρομοκράτες της Χαμάς.

Ντόρον Στάινμπρέχερ (Doron Steinbrecher) 30 ετών τότε, απήχθη από το σπίτι της στο κιμπούτς Νιρ Οζ. Έστειλε μηνύματα στην οικογένειά της κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενημερώνοντάς τους ότι τρομοκράτες είχαν μπει στο δωμάτιό της. Το τελευταίο της μήνυμα προς την οικογένειά της ήταν «Είναι εδώ».

