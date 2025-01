Νότια Κορέα: Παρατείνεται η κράτηση του Γιουν – Υποστηρικτές του εισέβαλαν στο δικαστήριο

Οι δικαστές δήλωσαν ότι υπάρχουν ανησυχίες για την πιθανότητα καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων από τον κατηγορούμενο για να αιτιολογήσουν την απόφασή τους.

Υποστηρικτές του έκπτωτου προέδρου εισέβαλαν στο δικαστήριο μετά την απόφαση.

Δεκάδες χιλιάδες -44.000, σύμφωνα με την αστυνομία- διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο φωνάζοντας συνθήματα όπως «ελευθερώστε τον πρόεδρο».

Σαράντα διαδηλωτές συνελήφθησαν μετά τα βίαια επεισόδια που κατευθύνθηκαν κυρίως κατά των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο Γιουν, ο οποίος βύθισε την Νότια Κορέα στην σοβαρότερη πολιτική κρίση της εδώ και δεκαετίες, απευθύνθηκε επί 40 λεπτά στους δικαστές, μετέδωσε το πρακτορείο Yonhap.

Οι συνήγοροί του δήλωσαν ότι στόχος του ήταν «να αποκαταστήσει την τιμή του».

