Ιράν: Νεκροί δύο δικαστές σε επίθεση έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο στην Τεχεράνη

Δύο δικαστές σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς έξω από το κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Τεχεράνη, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Κατά τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ακόμα ένας δικαστής.

«Στόχοι (της επίθεσης) έγιναν τρεις δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου», ανέφερε η ιστοσελίδα του δικαστικού σώματος, προσθέτοντας ότι ο «δράστης αυτοκτόνησε».

Το δικαστικό σώμα ταυτοποίησε τους δικαστές αναφέροντας πως δολοφονήθηκαν οι αγιατολάχ Μοχάμαντ Μογισέχ και Αλί Ραζίνι.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει ασαφές. Αναφορές από την αντιπολίτευση είχαν συνδέσει στο παρελθόν τον Μογισέχ δίκες πολιτικών κρατουμένων.Πάντως το πρακτορείο Tasnim (ημιεπίσημο πρακτορείο που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης) μετέδωσε ότι οι νεκροί «ήταν γνωστοί για την ισχυρή τους στάση κατά των εγκλημάτων που απειλούν την εθνική ασφάλεια».

JUDGES KILLED OUTSIDE IRAN’S SUPREME COURT

2 senior judges of Iran’s Supreme Court were assassinated this morning in an attack outside the Palace of Justice in Tehran.

The judges, Hojjatoleslam Walmuslemin Razini and Hojjatoleslam Walmuslemin Moghiseh, were known for their… pic.twitter.com/Q7mjiJje6l

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 18, 2025