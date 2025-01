Μάικ Πενς: Έλαβε πρόσκληση στην ορκωμοσία Τραμπ ο άνθρωπος που αρνήθηκε να αλλοιώσει το εκλογικό αποτέλεσμα του 2020

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς σχεδιάζει να παραστεί στην ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανέφεραν οι New York Times, επικαλούμενοι δύο άτομα με γνώση του θέματος.

Ο Πενς έλαβε πρόσκληση από την Μικτή Επιτροπή του Κογκρέσου που επιβλέπει την εκδήλωση. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό εάν θα παρευρεθεί. Εκπρόσωπος που εργάζεται για τον πρώην αντιπρόεδρο αρνήθηκε να αποκαλύψει τα σχέδιά του.

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση μεταξύ Τραμπ και Πενς δέχθηκε πλήγμα όταν ο Τραμπ τον πίεσε προκειμένου να μην επικυρώσει το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών του 2020.

Οι σχέσεις με τον Τραμπ

Οι σχέσεις των δύο ανδρών έχει περάσει από πολλά σκαμπανεβάσματα. Από τον αγαπημένο του Τραμπ και αντιπρόεδρό του στην πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο κατέληξε σε παρία του «Make America Great Again» κύματος πέντε χρόνια αργότερα όταν αρνήθηκε να τον βοηθήσει να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα το 2020.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο ανδρών έφτασαν σε οριακό σημείο όταν ο όχλος των υποστηρικτών του Τραμπ εισέβαλε στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021 ενώ ζητούσε την εκτέλεση του Πενς.

Ο Pence εξιστόρησε τα όσα έζησε εκείνη την ημέρα στα απομνημονεύματά του, So Help me God. «Είχαν έρθει για να διαμαρτυρηθούν για το αποτέλεσμα των εκλογών και να εμποδίσουν το Κογκρέσο να εκπληρώσει την ευθύνη του να ανοίξει και να μετρήσει τις ψήφους του Εκλογικού Σώματος», αναφέρει. «Και, όπως έμαθα αργότερα, πολλοί είχαν έρθει να με ψάξουν».

Μετά τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές του 2024, ο Πενς τον συνεχάρη δημόσια.

Είχε επίσης την πρώτη του συνάντηση με τον Τραμπ από τις 6 Ιανουαρίου του 2021 στην κηδεία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ.

Η ορκωμοσία του νέου προέρδου θα διεξαχθεί τελικά σε εσωτερικό χώρο, λόγω του δριμύτατου ψύχους που αναμένεται ότι θα επικρατεί την ερχόμενη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον. Η Ροτόντα του Καπιτωλίου που θα φιλοξενήσει την εκδήλωση χωράει περίπου 600 άτομα. Δεν είναι γνωστό πώς αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει αυτή η αλλαγή τις θέσεις των παρευρισκομένων.