Β. Ζελένσκι: Δημοσίευσε βίντεο με αιχμάλωτο Βορειοκορεάτη στρατιώτη- «Δεν γνωρίζουν καν την Ουκρανία»

«Ο κόσμος θα μάθει την πλήρη αλήθεια για το πώς η Ρωσία εκμεταλλεύεται τέτοιους τύπους, που μεγάλωσαν σε ένα πλήρες κενό πληροφοριών, χωρίς να γνωρίζουν καθόλου την Ουκρανία και χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία αποκλειστικά για να παρατείνουν και να κλιμακώσουν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Στο απόσπασμα που δημοσίευσε ο Ουκρανός πρόεδρος την Τρίτη, ένας Βορειοκορεάτης στρατιώτης είναι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Διακρίνεται μόνο το κεφάλι του και φαίνεται να μιλά στους Ουκρανούς με τη βοήθεια ενός μεταφραστή. Σύμφωνα με τη μετάφραση στο βίντεο, ο στρατιώτης είπε ότι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια μιας μάχης που κατέληξε με τα ρωσικά στρατεύματα να υποχωρούν.

«Από τη στιγμή που τραυματίστηκα και δεν μπορούσα να κουνηθώ, ήμουν μόνος μου για περίπου τρεις, τέσσερις, πέντε ημέρες», είπε ο στρατιώτης.

Ο Ζελένσκι είπε ότι «αναμφίβολα θα υπάρξουν περισσότεροι» Βορειοκορεάτες που θα αιχμαλωτιστούν από το Κίεβο, προσθέτοντας ότι είναι «μόνο θέμα χρόνου». Τόνισε επίσης ότι «μπορεί να υπάρχουν κι άλλες διαθέσιμες επιλογές» για τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που δεν θέλουν να επιστρέψουν στη Ρωσία ή στην Κορεατική Χερσόνησο, ειδικά για εκείνους που «θα εκφράσουν την επιθυμία να φέρουν την ειρήνη πιο κοντά διαδίδοντας την αλήθεια για αυτόν τον πόλεμο στα Κορεάτικα».

Communication between captured North Korean soldiers and Ukrainian investigators continues. We are establishing the facts. We are verifying all the details. The world will learn the full truth about how Russia is exploiting such guys, who grew up in a complete information vacuum,… pic.twitter.com/CWcssQjr94

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2025