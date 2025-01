ΗΠΑ: Αρχίζει η διαδικασία των ακροάσεων των υποψήφιων Υπουργών του Τραμπ

Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει εβδομάδες και ίσως αποδειχθεί δύσκολη για κάποια αμφιλεγόμενα πρόσωπα, όπως ο Πιτ Χέγκσεθ που έχει επιλεχθεί για το υπουργείο Άμυνας.

Το αμερικανικό Σύνταγμα προβλέπει ότι ο διορισμός υπουργών και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία, έπειτα από την ακρόασή τους από την αρμόδια επιτροπή.

Ο 44χρονος Χέγκσεθ, πρώην ταγματάρχης, ανοίγει σήμερα τον χορό των ακροάσεων και αναμένεται να βρεθεί στο στόχαστρο των Δημοκρατικών γερουσιαστών της επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι Δημοκρατικοί αντιδρούν έντονα στην επιθυμία του Τραμπ να διορίσει τον πρώην παρουσιαστή του Fox News στο υπουργείο Άμυνας, τονίζοντας κυρίως την έλλειψη εμπειρίας του αλλά και κάποιες αμφιλεγόμενες δηλώσεις του, όπως η αντίθεσή του στην συμμετοχή των γυναικών στα μάχιμα στρατεύματα.

Τον Νοέμβριο ήρθε στη δημοσιότητα μια καταγγελία που είχε γίνει το 2017 εις βάρος του στην Καλιφόρνια για σεξουαλική επίθεση. Ωστόσο δεν απαγγέλθηκαν διώξεις εναντίον του για το περιστατικό και ο πρώην στρατιωτικός αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε μη συναινετική σχέση.

Επίσης ο Χέγκσεθ φέρεται να έχει προβλήματα με το αλκοόλ, αλλά και να έχει κακοδιαχειριστεί πόρους που προορίζονταν για βετεράνους του αμερικανικού στρατού.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, μέλος της επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, αναρωτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα: «Μπορούμε να βασιστούμε πραγματικά ότι αν πάρουμε τηλέφωνο τον Χέγκσεθ στις δύο το πρωί, θα είναι σε θέση να λάβει μια απόφαση ζωής και θανάτου σχετικά με την εθνική ασφάλεια;». «Όχι», απάντησε η ίδια. Χθες δε, χαρακτήρισε τον διορισμό του ως «κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».

Women make up nearly one in five members of our military – serving on the frontlines. But Pete Hegseth, Trump’s nominee for Secretary of Defense, doesn’t believe women in the military should serve in combat roles.

That’s a national security risk. pic.twitter.com/2dOj6VgOgZ

— Elizabeth Warren (@SenWarren) January 13, 2025