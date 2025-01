Γάζα: Σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες για κατάπαυση πυρός και επιστροφή ομήρων

Σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το Associated Press, έχει σημειωθεί πρόοδος και οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για τον τερματισμό των συγκρούσεων που έχουν αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή εδώ και 15 μήνες.

Ένας από τους αξιωματούχους που επικαλείται το ΑΡ, καθώς και ένα στέλεχος της Χαμάς, ανέφεραν ότι υπάρχει ακόμη «ένας αριθμός εμποδίων».

Άλλη πηγή που επικαλείται το αμερικανικό πρακτορείο έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο και επεσήμανε ότι στο τραπέζι υπάρχει ένα προσχέδιο συμφωνίας. Όπως εξήγησε, τον λόγο τώρα έχουν οι ηγεσίες των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι διαμεσολαβητές από την πλευρά του Κατάρ ασκούν πιέσεις στη Χαμάς να αποδεχθεί τη συμφωνία, ενώ ο απεσταλμένος του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ασκεί πιέσεις προς το Ισραήλ.

Βάσει της ίδιας πηγής, οι διαμεσολαβητές παρέδωσαν το προσχέδιο της συμφωνίας σε κάθε πλευρά και οι επόμενες 24 ώρες θα είναι καθοριστικές.

Αιγύπτιος αξιωματούχος είπε από την πλευρά του ότι σημειώθηκε πρόοδος κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά πιθανότατα θα χρειαστούν μερικές ακόμη ημέρες, ενώ όπως τόνισε, στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου.

Ένας ακόμη αξιωματούχος ανέφερε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε καλό σημείο, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ο ίδιος εκτίμησε επίσης ότι είναι εφικτή μια συμφωνία πριν από την ορκωμοσία Τραμπ.

Αξιωματούχος της Χαμάς, ωστόσο, επεσήμανε ότι ορισμένα επίμαχα ζητήματα πρέπει να διευθετηθούν, ανάμεσα στα οποία η δέσμευση του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου και λεπτομέρειες σχετικά με την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων και την ανταλλαγή ομήρων – αιχμαλώτων.

Αιγύπτιος αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι αυτά τα θέματα εξακολουθούν να συζητούνται.

BREAKING: U.S. and Arab mediators made significant progress toward brokering a ceasefire and the release of scores of hostages held in the Gaza Strip, but a deal has not been reached yet, officials said. https://t.co/hq8B3xDmn1

— The Associated Press (@AP) January 13, 2025