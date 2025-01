Γερμανία: Επίθεση με αφρό ξυρίσματος στον αρχηγό του FDP

Ενώ ο αρχηγός του FDP μιλούσε σε προεκλογική εκδήλωση του κόμματός του, μια νεαρή γυναίκα, το μέλος του κόμματος «Αριστερά» Κριστιάνε Κ., όπως έγινε αργότερα γνωστό σε δημοσίευμα της BILD, πλησίασε τον κ. Λίντνερ και του πέταξε στο πρόσωπο κάτι που έμοιαζε με τούρτα. Εκείνος έμεινε ψύχραιμος και επιπλέον της αντεπιτέθηκε με τον ίδιο τρόπο.

Αμέσως μετά δήλωσε ότι «έκαναν μόνο ένα πράγμα διαφορετικά από ό,τι θα ήλπιζα, δυστυχώς δεν ήταν σαντιγί, αλλά μόνο σαπούνι» και συνέχισε λέγοντας ότι «το μήνυμα της ελευθερίας, της οικονομικής αλλαγής και της συντεταγμένης μετανάστευσης δεν είναι κάτι που θέλουν να ακούσουν οι άνθρωποι αριστερά από το κέντρο, αλλά δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου να τρομοκρατηθεί».

Attack on German Politician

Germany’s former finance minister and leader of the Free Democratic Party Christian Lindner was attacked during a campaign speech in Greifswald with a soap foam cake moulage.

In January 2024, he expressed concern about Germany’s excessive financial… pic.twitter.com/DcVSX4Sy8k

