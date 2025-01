Λος Άντζελες: Ανεξέλεγκτη η φωτιά σαρώνει το Χόλιγουντ – Απειλούνται εμβληματικά στούντιο του κινηματογράφου (βίντεο, φωτογραφίες)

Μάλιστα η πυρκαγιά στο Χόλιγουντ Χιλς «επεκτείνεται ραγδαία και η πρόοδος για τον περιορισμό της είναι μηδενική», σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Ακούνα, αρχηγό τάγματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Καλιφόρνιας, που μίλησε στο BBC. Ξέμειναν από νερό οι πυροσβέστες.

Οι άνεμοι έπνεαν τη νύχτα θυελλώδεις, ακόμη και στα 160 χλμ/ώρα. «Στην πραγματικότητα φυσούσε πιο δυνατά χθες το βράδυ», λέει, προσθέτοντας ότι η ταχύτητα του ανέμου έχει πλέον μειωθεί σε περίπου 30 μίλια/ώρα (48 χιλιόμετρα/ώρα). Αλλά «εξακολουθεί να είναι σημαντικός και επειδή υπάρχουν πολλές ανοιχτές περιοχές είναι εξαιρετικά επικίνδυνο».

Πάντως έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στη μάχη με τη φωτιά Hurst στην κοιλάδα του Σαν Φερνάντο.

Σε ολόκληρη την πόλη, περισσότεροι από 137.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τις εστίες τους.

Φόβος και χάος επικράτησαν τους δρόμους των λόφων του Χόλιγουντ, μετά την εστία που ξέσπασε κοντά στο Runyon Canyon το βράδυ της Τετάρτης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι στην Καλιφόρνια συντελείται μεγάλη καταστροφή, καθιστώντας διαθέσιμη ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στους πληγέντες.

Οι αρχές διέταξαν χθες, τους κατοίκους της ιστορικής συνοικίας του Χόλιγουντ να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας της νέας πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στους λόφους της, στα δυτικά και μεταξύ της φημισμένης Mulholland Drive στα βόρεια και της Hollywood Boulevard στα νότια.

«Άμεση απειλή για τη ζωή. Δίνεται υποχρεωτική εντολή οι κάτοικοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα άμεσα. Η πρόσβαση του κοινού στην περιοχή απαγορεύεται», ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα της πόλης του Λος Άντζελες, παραθέτοντας χάρτη ο οποίος περιλαμβάνει τομείς της φημισμένης συνοικίας, καρδιάς της βιομηχανίας του θεάματος.

Η τελευταία εντολή εκκένωσης λόγω της νέας φωτιάς στους λόφους του Χόλιγουντ θέτει όμως σε κίνδυνο και μερικά από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της περιοχής.

Στη ζώνη εκκένωσης περιλαμβάνονται το Dolby Theatre, ο χώρος όπου φιλοξενούνται τα Βραβεία Όσκαρ, το υπαίθριο αμφιθέατρο Hollywood Bowl, καθώς και το Hollywood Walk of Fame. Μάλιστα αναβλήθηκε για 2 ημέρες τουλάχιστον η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των Όσκαρ.

Η φωτιά επηρεάζει επίσης το Runyon Canyon, μια δημοφιλή περιοχή για πεζοπορία και υπαίθριες δραστηριότητες.

Η Universal Studios ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι εγκαταστάσεις της στην Καλιφόρνια, η Universal Studios Hollywood και η Universal CityWalk θα κλείσουν λόγω των «ακραίων ανέμων και συνθηκών πυρκαγιάς».

Universal Studios Hollywood and Universal CityWalk will be closed today as a result of the extreme winds and fire conditions. We will continue to assess the situation and expect to open for business tomorrow. The safety of our team members and our guests is our top priority.

— Universal Studios Hollywood (@UniStudios) January 8, 2025