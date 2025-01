Πύρινη κόλαση στο Λος Άντζελες: Ξέσπασε και 6η πυρκαγιά στο Χόλιγουντ – 5 νεκροί, αγωνιώδεις εκκενώσεις (βίντεο, φωτογραφίες)

Πέρα από τις μαζικές εκκενώσεις, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να κάνουν οικονομία στο νερό, καθώς τρεις δεξαμενές που τροφοδοτούν τους πυροσβέστες άδειασαν.

Μία νέα φωτιά, η έκτη κατά σειρά στην περιοχή, ξέσπασε στο Χόλιγουντ Χιλς, αναγκάζοντας τη διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες, Κριστίν Κρόουλι, να διακόψει ξαφνικά συνέντευξη Τύπου, ενώ ενημέρωνε για τις άλλες πέντε πυρκαγιές.

Heavenly Father, we lift up the families impacted by the fires in Los Angeles. Comfort those who have lost homes and loved ones, bring healing to the injured, and strengthen first responders. Provide peace, protection, and provision for every need. May Your presence bring hope… pic.twitter.com/ivXiN8wr5O

Η πυρκαγιά, που ονομάστηκε Sunset Fire από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, έχει προκαλέσει υποχρεωτικές εκκενώσεις, περιλαμβάνοντας περιοχές με σπίτια διασημοτήτων.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον έξι πυρκαγιές που μαίνονται στο Λος Άντζελες και στη γειτονική κομητεία Βεντούρα. Εκτός από μία στο Γούντλεϊ, που έχει μειωθεί σε μέγεθος, οι υπόλοιπες δεν έχουν περιοριστεί καθόλου, σύμφωνα με αξιωματούχους.

I just left the hellscape formerly know as Pacific Palisades where I’ve lived for 26 years. I’m mad at what I saw. Our politicians have failed us. Unprepared, unimaginative, understaffed, now overwhelmed. Heads must roll for this disaster. I personally saw 100+ homes fully… pic.twitter.com/8txvSJEZXd

Πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 100.000 άτομα έχουν αναγκαστεί να εκκενώσουν λόγω της φωτιάς στο Ίτον. Άλλοι 37.000 έχουν εκκενώσει εξαιτίας της πυρκαγιάς στο Παλασάιντς.

Η πρώτη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη, έχει γίνει η πιο καταστροφική στην ιστορία του Λος Άντζελες – και συνεχίζει να επεκτείνεται, σύμφωνα με αξιωματούχους. Οι πυροσβέστες στο Λος Άντζελες αντιμετωπίζουν έλλειψη νερού και αναγκάζονται να χρησιμοποιούν νερό από πισίνες και λιμνούλες.

View from the sky above LA. Pacific Palisades and Malibu engulfed in flames. Absolutely Horrific. pic.twitter.com/Q5O8XgEHng

Οι θερμοί άνεμοι γνωστοί με την ονομασία Σάντα Άνα, συνηθισμένοι κατά τη διάρκεια του καλιφορνέζικου χειμώνα, αναμενόταν να πνέουν με ριπές που θα έφθαναν ακόμη και τα 160 χιλιόμετρα την ώρα χθες, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), εξαπλώνοντας τις φλόγες και εγείροντας «θανάσιμο κίνδυνο».

Πέρα από τους ανέμους, ο μετεωρολόγος Ντάνιελ Σουέιν επισήμανε «την έλλειψη βροχής και την αφύσικη ζέστη και ξηρασία εδώ και έξι μήνες» για να εξηγήσει τις πυρκαγιές εν μέσω του Ιανουαρίου.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν επίσης σε άλλα δυο μέτωπο, γύρω από τη Σάντα Κλαρίτα και στην κοιλάδα Σαν Φερνάντο.

Οι χειμερινές μεγάλες πυρκαγιές είναι πολύ σπάνιες στην Καλιφόρνια. Η βάση δεδομένων για τις καταστροφές του πανεπιστημίου της Λουβαίνης δεν συμπεριλαμβάνει παρά μόλις δύο από το 2000, την «Thomas Fire» το 2017 (κατέκαψε 1.102 τετραγωνικά χιλιόμετρα) και την «Gavilan Fire» το 2002, λιγότερο εκτεταμένη (23 τετραγωνικά χιλιόμετρα), που όμως προκάλεσε μαζική εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων και τραυματισμούς.

Επιστήμονες δεν παύουν να προειδοποιούν πως η κλιματική αλλαγή κάνει πολύ συχνότερα μετεωρολογικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται ακραία και θα πολλαπλασιάσει τις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, υπερασπίστηκε την απουσία της όταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές – βρισκόταν στην Αφρική ως μέλος αντιπροσωπείας. Η Μπας έχει επίσης δεχθεί κριτική μετά από αναφορές ότι το περασμένο καλοκαίρι μείωσε τον προϋπολογισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά περισσότερα από 17 εκατομμύρια δολάρια.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που επισκέπτεται την Καλιφόρνια, μετέβη σε μονάδα της πυροσβεστικής στη Σάντα Μόνικα. Υποσχέθηκε πως θα κάνει ό,τι μπορεί «για όσο χρειαστεί», προκειμένου να ελεγχθούν οι πυρκαγιές, ενώ ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ιταλία.

Μέσω Truth Social ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του καταφέρθηκε εναντίον του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, του Γκάβιν Νιούσομ, μαύρου προβάτου του μεγιστάνα. Τον κατηγόρησε πως είναι ο κύριος «υπεύθυνος» για αυτή την «αληθινή καταστροφή» και υποστήριξε πως όσα υποφέρει η πολιτεία οφείλονται στις πολιτικές του για την προστασία του περιβάλλοντος.

Από την πλευρά του ο Νιούσομ εξήρε τις ηρωικές προσπάθειες των πυροσβεστών.

To the heroes, firefighters, and first responders battling these fires in Los Angeles: Your sacrifice and determination inspire the entire state.

California is deeply grateful for your dedication and service. pic.twitter.com/zfAzwfC1JY

— Governor Newsom (@CAgovernor) January 8, 2025