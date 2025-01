Πυρκαγιά στο Λος Αντζελες: «Tα χειρότερα έρχονται»

Δυσοίωνες είναι οι εκτιμήσεις των αρχών για τις επόμενες ώρες της πυρκαγιάς στο Λος Αντζελες.

Περίπου 49.000 άνθρωποι έχουν συνολικά απομακρυνθεί από την βαριά πληττόμενη αμερικανική Πολιτεία, με τα νεότερα στοιχεία να αναφέρουν ότι ο βαθμός στον οποίον το μέτωπο έχει ελεγχθεί είναι κυριολεκτικά «0%».

Οι πυροσβεστικές αρχές λένε μάλιστα ότι δεν υπάρχει «καμία πιθανότητα» να τεθεί άμεσα υπό έλεγχο η πυρκαγιά καθώς η κατάσταση παραμένει «πολύ επικίνδυνη» και οι ταχύτητες του ανέμου «επιδεινώνονται».

Τα ανεξέλεγκτα μέτωπα στα προάστια του Λος Άντζελες είναι τρία, ενώ τα ξημερώματα της Τετάρτης εντοπίστηκε και μια τέταρτη εστία πυρκαγιάς.

Διασημότητες του Χόλιγουντ βρίσκονται μεταξύ εκείνων που έχουν τραπεί σε φυγή είτε με αυτοκίνητα είτε και πεζή, καθώς οι φλόγες τυλίγουν σπίτια και πυρπολούν πλαγιές των λόφων.

Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης.

The apocalyptic and catastrophic wildfires continues to devastate Los Angeles California as it continues to rapidly spread and grow in size. Heed evacuation orders from local officials #BreakingNews #wxtwitter #CAwx #FireWX #PalisadesFire #WeatherUpdate #WeatherAlert pic.twitter.com/WmnArjKbZD — severewxguy (@weathermandan10) January 8, 2025

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τη συνοικία Πασίφικ Πάλισέϊντς και βοηθούσης της ανεμοθύελλας και των συνθηκών ξηρασίας επεκτάθηκε ταχύτατα.

Πολλά κτίρια καταστράφηκαν, ενώ σχεδόν 3.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στη συγκεκριμένη Πολιτεία που βρίσκεται ανάμεσα στις παραλιακές πόλεις της Σάντα Μόνικα και του Μαλιμπού. Η περιοχή φιλοξενεί πολλούς αστέρες του κινηματογράφου και της μουσικής.

«Απλώς φύγετε»

Δρόμοι μποτιλιαρισμένοι, άνθρωποι να εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους καθώς οι φλόγες έγλειφαν τις άκρες των οχημάτων τους συνέθεταν ένα απόκοσμο σκηνικό πανικού στον νυχτερινό ουρανό πάνω από το Λος Άντζελες και τα προάστια του.

Ο ηθοποιός Στιβ Γκούτεμπεργκ μιλώντας στην τηλεόραση είπε τα εξής: «Μην ασχολείστε με την προσωπική σας περιουσία. Απλώς φύγετε. Πάρτε τους αγαπημένους σας και βγείτε έξω».

Wildfires ripping through the Palisades in Los Angeles, California, seen from space yesterday Image captured by the Copernicus Sentinel-2 satellite not long after the fire broke out pic.twitter.com/IaFtWvvxQE — Latest in space (@latestinspace) January 8, 2025

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας προέτρεψε το πρωί της Τετάρτης τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις εντολές εκκένωσης και στάθμευσης, και να χρησιμοποιούν καταφύγια που έχουν δημιουργήσει οι αρχές, εφόσον χρειαστεί.

«Μείνετε σε εγρήγορση και μείνετε ασφαλείς», έγραψε η δήμαρχος σε ανάρτησή της στο X, λέγοντας ότι η ανεμοθύελλα αναμένεται να επιδεινωθεί μέχρι το πρωί.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε: «Πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση για τμήματα του Λος Άντζελες και της κομητείας Βεντούρα»

Los Angeles, Kaliforniya yanıyor, Ama öyle böyle değil, 200,000 hanede elektrik yok, daha da fazlası tahliye edildi, 60’ı Kaliforniyada ABD’de toplam 500 yangın söndürme helikopteri/uçağı var, Ama hiç bir gerizekalı çıkıp nerde bu devlet demiyor. Konu bu kadar !… pic.twitter.com/YHaqkbbocA — Onur Erim (@ronurerim) January 8, 2025

Χωρίς ρεύμα πάνω από 200.000 σπίτια

Περισσότερα από 210.000 σπίτια και επιχειρήσεις στην κομητεία του Λος Άντζελες έμειναν χωρίς ρεύμα αργά την Τρίτη.

Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για σπίτια που τυλίχθηκαν στις φλόγες, με τη φωτιά να πλησιάζει στα αυτοκίνητά τους καθώς διέφευγαν από τους λόφους του Τοπάνγκα Κάνιον.

Τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως η φωτιά εξαπλώθηκε βόρεια, καίγοντας σπίτια κοντά στο Μαλιμπού. Σε τμήματα του Μαλιμπού και της Σάντα Μόνικα οι αρχές έχουν εκδώσει εντολές εκκένωσης.

Εγκαυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειας, αφότου περπάτησαν προς το εστιατόριο Duke’s στο Μαλιμπού τη νύχτα, έγραψαν οι Los Angeles Times επικαλούμενοι έναν αξιωματούχο.

Η αρχηγός της πυροσβεστικής του Λος Άντζελες Κρίστιν Κρόουλι δήλωσε νωρίτερα, σε μια συνέντευξη Τύπου, ότι περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι από 10.000 σπίτια εγκατέλειψαν τις εστίες τους.

Σε πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, πυροσβεστικά αεροσκάφη έπαιρναν νερό από τη θάλασσα για να το ρίξουν στα σπίτια που καίγονταν. Μπουλντόζες απομάκρυναν τα εγκαταλελειμένα αυτοκίνητα από δρόμους προκειμένου ασθενοφόρα και άλλα οχήματα των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών να μπορούν να περνάνε.