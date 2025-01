Χυδαιότητες Μασκ κατά Τριντό: Κοπελιά, δεν είσαι πια κυβερνήτης του Καναδά

«Δεν υπάρχει πιθανότητα ούτε μία στο εκατομμύριο ο Καναδάς να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο πρωθυπουργός της χώρας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Οι εργαζόμενοι και οι κοινότητες και στις δύο χώρες μας επωφελούνται από το να είναι ο ένας ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και η ασφάλεια του άλλου» πρόσθεσε ο παραιτηθείς πρόεδρος του Καναδά.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.

Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2025