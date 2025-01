Σεισμός 6,8 Ρίχτερ στο Θιβέτ: Τουλάχιστον 53 νεκροί, φόβοι για αύξηση των θυμάτων (βίντεο)

Το σεισμολογικό ινστιτούτο της Κίνας έκανε λόγο για σεισμό μεγέθους 6,8 ρίχτερ. Έχουν προκληθεί σοβαρότατες ζημιές, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 62 είναι οι τραυματίες.

Ο σεισμός «χτύπησε» το καντόνι του Ντινγκρί, κοντά στα σύνορα του Νεπάλ, περί τις 09:05 (τοπική ώρα· 03:05 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τη CENC, δημόσια σεισμολογική υπηρεσία της Κίνας.

Από την πλευρά του το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) έκανε λόγο για σεισμό 7,1 βαθμών. Η δόνηση έγινε αισθητή ως το Κατμαντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ, περίπου 400 χλμ μακριά.

«Δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στο καντόνι του Ντινγκρί και στα περίχωρά του και πολλά κτίρια κατέρρευσαν κοντά στο επίκεντρο», ανέφερε η δημόσια τηλεόραση CCTV.

Έχουν καταγραφεί ήδη δεκάδες μετασεισμικές δονήσεις· η πιο ισχυρή ήταν μεγέθους 4,4 βαθμών.

Το συγκεκριμένο θιβετανό καντόνι, σε μεγάλο υψόμετρο, μετρά περίπου 62.000 κατοίκους και δεν απέχει πολύ από τον κινεζικό τομέα του Έβερεστ.

