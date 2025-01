Καναδάς: Την παραίτησή του από την πρωθυπουργία ανακοίνωσε ο Τριντό

Η παραίτηση, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την καναδική πολιτική. Ο 53χρονος Τριντό, ανέλαβε την ηγεσία της χώρας, το 2015, κερδίζοντας την κυβερνητική πλειοψηφία για τους Φιλελεύθερους μετά από χρόνια στην απομόνωση. Γιος ενός άλλου πρωθυπουργού των Φιλελευθέρων, του Πιέρ Τριντό, έσωσε το κόμμα και στη συνέχεια το ανοικοδόμησε κατ’ εικόνα και ομοίωσή του, γράφει το BBC.

Αλλά, καθώς οι βουλευτικές εκλογές πλησιάζουν, το κυβερνών Φιλελεύθερο Κόμμα βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο στις δημοσκοπήσεις.

«Προτίθεμαι να παραιτηθώ από τη θέση του αρχηγού του κόμματος και του πρωθυπουργού μόλις το κόμμα επιλέξει τον επόμενο αρχηγό του», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Αν πρέπει να δώσω εσωκομματικές μάχες, δεν μπορώ να είμαι η καλύτερη επιλογή για τις επόμενες εκλογές», δήλωσε προσθέτοντας ότι οι εργασίες στο Κοινοβούλιο θα ανασταλούν έως τις 24 Μαρτίου.

