«Πρόβλημα Μασκ» για την Ευρώπη: Κυβερνήσεις σε βέρτιγκο μπροστά στον «χαμαιλέοντα»

Δεν είναι λοιπόν καθόλου περίεργο οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη να βρίσκονται σε προβληματισμό, αν όχι αναταραχή, για τον τρόπο αντιμετώπισης του Έλον Μασκ.

Ο Μασκ δεν διστάζει να επικρίνει με δριμύτητα ξένες κυβερνήσεις, την ίδια στιγμή μάλιστα που μπορεί να κατηγορεί τους πάντες για απόπειρα ανάμειξης στα εσωτερικά ζητήματα των ΗΠΑ.

Η μεγαλύτερη σύγκρουση, -«μπιφ» κατά τον νεολαιίστικο νεολογισμό- φαίνεται να υπάρχει με τη βρετανική κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον Κιρ Στάρμερ.

Έχει όμως επικρίνει δριμύτατα και τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ενώ σε αμφότερα τα έθνη υποστηρίζει σκληρά κινήματα κινούμενα στις παρυφές της ακροδεξιάς.

Κάποιοι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προσπαθήσει να φλερτάρουν τον Μασκ με την ελπίδα να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με τον Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ας πούμε, κάλεσε τον ιδιοκτήτη της Tesla και του Twitter στην επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων και δεν θα έλεγε στη συμμετοχή του σε μια επερχόμενη σύνοδο κορυφής με αντικείμενο την τεχνολογία.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει δημιουργήσει τον δικό της δεσμό με τον Μασκ. Ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναγκάστηκε να είναι ήπιος μαζί του κατά τη διάρκεια μιας μετεκλογικής συνομιλίας με τον Τραμπ και παρά τις έντονες διαφωνίες που είχαν προηγηθεί σχετικά με τη στάση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης επί της ρωσικής εισβολής.

Ηγέτες, τέλος, όπως ο Τούρκος Προέδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι φρόντισαν να αυξήσουν τις επαφές τους με τον επιχειρηματία καθώς πλησίαζαν οι εκλογές στις ΗΠΑ, ίσως για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με συμπεριφορά ανάλογη αυτής που έτυχε ο Τζάστιν Τριντό.

Σύμμαχοι κι εχθροί συμφωνούν ότι ο Μασκ είναι ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο, αν όχι ο πλέον πιο ισχυρός.

Και το να μην τα πας καλά μαζί του μπορεί να έχει οδυνηρές συνέπειες.

«Ως χαμαιλέοντας, ποτέ δεν ξέρεις ποια εκδοχή του Έλον Μασκ εμφανίζεται», λέει πρώην κυβερνητικός σύμβουλος του Ηνωμένου Βασιλείου. «Είναι μια επικίνδυνη φιγούρα. Και δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να τον κάνει εχθρό».

Ο Μασκ εξαπολύει επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά του Στάρμερ με μία σχεδόν εμμονική ρουτίνα.

Έχει υποστηρίξει το κίνημα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, φίλου επί μακρόν του Τραμπ ενώ τις τελευταίες ημέρες, ο Μασκ έχει επίσης ρίξει το βάρος του υπέρ του ακροδεξιού ταραξία Τόμι Ρόμπινσον, ενός τύπου πολύ πιο ακραίου από τον Φάρατζ.

Στη Βρετανία η ενόχληση δύσκολα μεν κρύβεται, αλλά ακόμη πιο δύσκολα εκδηλώνεται ανοικτά: «Ο Έλον Μασκ είναι Αμερικανός πολίτης και ίσως θα έπρεπε να επικεντρωθεί σε θέματα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού», δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός Εργασίας Άντριου Γκουίν.

Αλλά ο πολιτικός προϊστάμενος του Γκουίν, ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, έσπευσε να προσφέρει στο αφεντικό της Tesla κλάδο ελαίας με μεταγενέστερη συνέντευξη: Απόδειξη ότι στην βρετανική κυβέρνηση επικρατεί ένταση και διχογνωμία σχετικά με το αν θα εξοργίσει περαιτέρω ή όχι τον δισεκατομμυριούχο.

«Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τον Ελον Μασκ, ο οποίος νομίζω ότι έχει να παίξει μεγάλο ρόλο στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης του για να βοηθήσει εμάς και άλλες χώρες να αντιμετωπίσουμε αυτό το σοβαρό ζήτημα», ήταν η κατευναστική δήλωση του Στρίτινγκ. «Αν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας και να σηκώσει τα μανίκια να δουλέψουμε μαζί, θα το χαιρετίσουμε».

Όμως ο Μασκ δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης και η άρνηση της βρετανικής κυβέρνησης να τον προσκαλέσει σε μια κρίσιμη επενδυτική σύνοδο κορυφής τον περασμένο Οκτώβριο μπορεί να «κλείδωσε τη μοίρα της για τον μεγιστάνα της τεχνολογίας.

Επισήμως η Ντάουνινγκ Στριτ απέφυγε επιμελώς να σχολιάσει τις τελευταίες επιθέσεις του Μασκ, παρόλο που ο Μασκ χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «συνένοχο στον ΒΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ» και ζήτησε νέες εκλογές.

I would like to thank Elon Musk for raising awareness of the horrific Grooming Rape Gang Scandal in Britain.

He may be from across the pond but he is shining a light on evil. pic.twitter.com/RtO5EGrtjP

— Benonwine (@benonwine) January 2, 2025