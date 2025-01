Εκτός από το Ισραήλ, υπάρχει και ο παλαιστινιακός εμφύλιος – Νέο αίμα για τους αμάχους – Το διακύβευμα

Οι άμαχοι Παλαιστίνιοι της περιοχής, σα να μην τους έλειπαν τα βάσανα, έχουν βρεθεί εγκλωβισμένοι σε έναν αιματηρό κύκλο εμφυλίου, που μέχρι στιγμής μετράει 8 αθώα θύματα, και 5 ενόπλους.

Φως στην ενδοπαλαιστινιακή σύγκρουση, μεταξύ των στρατευμάτων της Παλαιστινιακής Αρχής και των μαχητών του Τάγματος της Τζενίν, της ένοπλης πτέρυγας του παλαιστινιακού κινήματος Ισλαμική Τζιχάντ, επιχείρησε να ρίξει το Al Jazeera, όχι χωρίς συνέπειες.

Καθώς οι μάχες μαίνονταν, το αραβικό κανάλι, μετέδωσε αρκετά ρεπορτάζ, αλλά και επαληθευμένες εικόνες βίας που διαπράττουν αστυνομικοί της Παλαιστινιακής Αρχής οι οποίες προκάλεσαν ένταση μεταξύ του καναλιού και της Φατάχ του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς.

Μετά την εισβολή μασκοφόρων Ισραηλινών στρατιωτών, πριν από τέσσερις μήνες, στα γραφεία του καναλιού στην κατεχόμενη Ραμάλα και την απαίτηση να κλείσει για 45 ημέρες, με τον ισχυρισμό ότι «υποκινεί την τρομοκρατία», την Πρωτοχρονιά, ήταν η σειρά της Παλαιστινιακής Αρχής. Παρόλο που δεν έγινε επιδρομή με μάσκες, Παλαιστίνιοι αξιωματικοί ασφαλείας μπήκαν στο ίδιο γραφείο του ειδησεογραφικού δικτύου και επέδωσαν τη δική τους εντολή για αναστολή λειτουργίας.

Al Jazeera deplores the Palestinian Authority’s decision to close its office in the West Bank and considers it in line with the occupation’s actions against its staff. pic.twitter.com/VrGHiM9UzC

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 2, 2025