Αναλένα Μπέρμποκ: Γιατί έγινε δεκτή χωρίς χειραψίες στη Δαμασκό από τον Αλ Τζουλάνι

Τόσο κατά την άφιξη της γερμανικής αποστολής στο αεροδρόμιο, όσο και κατά την υποδοχή της από τον Αλ Τζουλάνι – όπως μαρτυρούν τα σχετικά βίντεο- ο νέος ηγέτης της Συρίας απέφυγε να δώσει το χέρι του στην γερμανίδα ΥΠΕΞ, ενώ αντίθετα χαιρέτησε τους άρρενες της αποστολής και βεβαίως τον Γάλλο ΥΠΕΞ…

Η χειραψία μεταξύ άνδρα και γυναίκας είναι ένα από τα ζητήματα της ισλαμικής νομολογίας.

Η κρατούσα άποψη είναι ότι η χειραψία μεταξύ των δύο φύλων δεν επιτρέπεται, εκτός από δύο σουνιτικές παραδόσεις που επιτρέπουν τη χειραψία με ηλικιωμένες γυναίκες «που δεν προκαλούν επιθυμία».

Πιο συγκεκριμένα, ο ισλαμικός νόμος διαχωρίζει, μεταξύ άλλων, και την χειραψία ανάλογα με το εάν αυτή επισυμβαίνει ανάμεσα σε Μαχράμ και μη-Μαχράμ πρόσωπα.

Μαχράμ σημαίνει κάτι που είναι «ιερό» ή «απαγορευμένο», εν προκειμένω ένα άτομο που δεν επιτρέπεται να παντρευτείς. Μία Μαχράμ γυναίκα εν προκειμένω, επιτρέπεται να τη δεις χωρίς μαντίλα, να της σφίξεις το χέρι και να την αγκαλιάσεις. Μία Μαχράμ (απαγορευμένη) εξ αίματος γυναίκα είναι φερ΄ ειπείν η μητέρα για ένα γιο. Εκεί η χειραψία δεν απαγορεύεται.

Μία Μή-Μαχράμ γυναίκα σημαίνει ότι δυνητικά δεν είναι απαγορευμένο να παντρευτείς μαζί της. Σε αυτήν την περίπτωση, η (μουσουλμάνα) γυναίκα πρέπει να τηρεί τη χιτζάμπ και να μην κάνει χειραψίες με άνδρες.

SYRIAN LEADER DID NOT SHAKE BAERBOCK’S HAND!

-> BUT HE SHOOK THE HAND OF THE FRENCH FORWIN MINISTER!

Al-Sharaa as the other delegation at the airport did not shake Baerbock’s hand, since she’s a woman.

You can see him shaking the French Foreign Minister’s hand, but not… pic.twitter.com/iG9KoTsDam

— Lord Bebo (@MyLordBebo) January 3, 2025