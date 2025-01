Συρία: Στη Δαμασκό οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και Γαλλίας

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη υπουργών Εξωτερικών μεγάλων δυνάμεων της Δύσης στη χώρα και την πρώτη συνάντηση με τον νέο de facto ηγέτη της Συρίας, Άχμαντ αλ Σάρα, επικεφαλής της συμμαχίας με κύρια συνιστώσα τους ριζοσπαστικούς ισλαμιστές της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), που ανέτρεψε τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

#BREAKING: German Foreign Minister Annalena Baerbock is travelling to Syria on a previously unannounced visit, some four weeks after the fall of Syrian leader Bashar al-Assad pic.twitter.com/7RSFhIAksJ

— dpa news agency (@dpa_intl) January 3, 2025