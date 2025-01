Συγκλονίζει το βίντεο από την έκρηξη παγιδευμένου Tesla Cybertruck έξω από το Trump Hotel στο Λας Βέγκας

Ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά Tesla Cybertruck εξερράγη έξω από το Trump International Hotel στο Λας Βέγκας. Νεκρός είναι ο οδηγός του, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 7 άτομα. Τo CBS News μετέδωσε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης.

Police are investigating a possible terror attack involving a Tesla Cybertruck that exploded outside the Trump International Hotel in Las Vegas, killing at least one person. Authorities tell CBS News that investigators are working to determine whether fireworks were responsible. pic.twitter.com/K61qrWFFEM

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 1, 2025