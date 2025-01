Τρόμος στη Νέα Ορλεάνη με 15 νεκρούς: Πιθανή σύνδεση με έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο Λας Βέγκας – Το προφίλ του δράστη και οι συνεργοί

Ο 42χρονος Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ, ταυτοποιημένος ως Αμερικανός πολίτης και μάλιστα βετεράνος του στρατού, οδήγησε ένα φορτηγάκι με υψηλή ταχύτητα πάνω σε μεγάλο πλήθος στη Γαλλική Συνοικία της Νέας Ορλεάνης, στη Bourbon Street.

Το FBI αναφέρει ότι βρέθηκε σημαία του Ισλαμικού Κράτους (IS) στο όχημα και ερευνούν την επίθεση ως «πράξη τρομοκρατίας». Ερευνητές που ενημέρωσαν τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν δήλωσαν ότι ανέβηκε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «λίγες ώρες πριν την επίθεση», υποδεικνύοντας ότι ο δράστης ήταν εμπνευσμένος από το IS και είχε «επιθυμία να σκοτώσει».

Λίγες ώρες μετά την επίθεση, ένα Tesla Cybertruck εξερράγη έξω από το Trump Hotel στο Λας Βέγκας, σκοτώνοντας τον οδηγό και τραυματίζοντας επτά ανθρώπους. Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι αρχές εξετάζουν εάν η έκρηξη συνδέεται με ό,τι συνέβη στη Νέα Ορλεάνη, αλλά «δεν υπάρχει κάτι να αναφερθεί… αυτή τη στιγμή».

President Biden said the law enforcement and intelligence communities are looking into the explosion of a Tesla Cybertruck outside of the Trump Hotel in Las Vegas and whether there is a connection to the deadly New Orleans attack early Wednesday morning. https://t.co/EyLddapz7e pic.twitter.com/FsSbgGiVIS

Οι αρχές ερευνούν επίσης εάν ο δράστης στη Νέα Ορλεάνη είχε βοήθεια, ειδικά στην τοποθέτηση υπόπτων εκρηκτικών μηχανισμών, οι οποίοι βρέθηκαν στο φορτηγάκι και αλλού στην περιοχή. Το σενάριο των συνεργών φαντάζει αρκετά πιθανό, ειδικά εάν αποδειχθεί η σύνδεση με την έκρηξη στο Λας Βέγκας.

Ο πρόεδρος χαρακτήρισε την επίθεση «απεχθή» και δήλωσε ότι πενθεί μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων.

President Biden breaks down what we know so far about the man responsible for the deadly attack on Bourbon Street in New Orleans and his potential ties to ISIS. He said investigations are still in a preliminary stage as law enforcement looks into the possibility of explosives and… pic.twitter.com/19Z3OOzsVW

Ο δράστης ήταν Αμερικανός πολίτη από το Τέξας, είχε σπουδές Πληροφορικής και είχε υπηρετήσει στον στρατό.

Σύμφωνα με προφίλ στο LinkedIn που έχει πλέον αφαιρεθεί, ο Τζαμπάρ είχε εργαστεί σε διάφορους ρόλους στον αμερικανικό στρατό, συμπεριλαμβανομένων της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και της πληροφορικής, πριν απολυθεί. Υπηρέτησε στο Αφγανιστάν από τον Φεβρουάριο του 2009 έως τον Ιανουάριο του 2010.

Σε ένα βίντεο στο YouTube που δημοσιεύτηκε το 2020, ο Τζαμπάρ είπε ότι ο χρόνος του στον στρατό του δίδαξε «την έννοια της μεγάλης υπηρεσίας και τι σημαίνει να είσαι υπεύθυνος και σχολαστικός, φροντίζοντας να μην υπάρχουν λάθη», όπως αναφέρει το CBS.

Breaking: The New York Post has obtained an ID photo of New Orleans terror suspect Shamsud-Din Jabbar. I’ve investigated further and found more photos of him.

The 42-year-old Texas divorcee and father is a U.S. Army veteran who was an information technology specialist at one… pic.twitter.com/0zMyp6HIxD

