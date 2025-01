Ολλανδία: Επεισόδια αμαύρωσαν τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά – Εκατοντάδες συλλήψεις

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, δεκάδες αστυνομικοί τραυματίστηκαν από επιθέσεις με πυροτεχνήματα και πέτρες, ενώ καταγράφηκαν και πυρπολήσεις αυτοκινήτων, κυρίως στο Ρότερνταμ όπου πάνω από 100 αυτοκίνητα καταστράφηκαν.

Περιστατικά βίας σημειώθηκαν και κατά των εργαζομένων στα επείγοντα.

Netherlands rings in the New Year with cries of “Allahu Akbar!”

Η κινητή μονάδα χρειάστηκε να αναλάβει δράση σε διάφορες πόλεις όπως το Χάρλεμ, το Ζάανταμ, το Ρότερνταμ, η Χάγη, το Άμστερνταμ, η Μπρέντα και το Γκρόνινγκεν.

Ένας 19χρονος πέθανε στο Χάρλεμ από πυροτεχνήματα και υπάρχουν αναφορές για αρκετούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού παιδιού στο Ντράχτεν που επίσης τραυματίστηκε σοβαρά από πυροτεχνήματα.

Οι Ολλανδοί ξόδεψαν ποσό ρεκόρ 118 εκατ. ευρώ για πυροτεχνήματα, αλλά υπήρξαν και αρνητικές συνέπειες. Υπήρξαν πολλές αναφορές για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από πυροτεχνήματα και ισχυρούς ανέμους, ειδικά στην περιοχή του Λιμβούργου, παρά την εθνική απαγόρευση των πυροτεχνημάτων λόγω και των ισχυρών ανέμων.

Σε αρκετές πόλεις, όπως στη Χάγη, αντί πυροτεχνημάτων ο Δήμος είχε οργανώσει σόου με φωτισμούς λέιζερ στον ουρανό.

Netherlands is the most epic fireworks of all time you got to visit Amsterdam. It puts New York City to shame #tsla pic.twitter.com/jbH4TtgbRU

— strengthPlan (@strengthPlan) January 1, 2025