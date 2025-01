Νέα Ορλεάνη: Τα σοκαριστικά βίντεο και οι μαρτυρίες από τον τόπο της πολύνεκρης επίθεσης

Η Νέα Ορλεάνη – και συγκεκριμένα η Γαλλική Συνοικία, το ζωντανό ιστορικό κέντρο της πόλης όπου βρίσκεται η οδός Bourbon – βρισκόταν ακόμα στη δίνη των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς όταν το όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος νωρίς την Τετάρτη, σκορπίζοντας τον τρόμο και τον θάνατο.

Οι συγκεντρωμένοι είχαν μαζευτεί για να παρακολουθήσουν μια συναυλία και την αντίστροφη μέτρηση για τη νέα χρονιά, με εστιατόρια να έχουν ειδικές προσφορές και παραστάσεις.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολλαπλά θύματα στο έδαφος στη Νέα Ορλεάνη

Στο βάθος ακούγονται πυροβολισμοί και φαίνονται άνθρωποι να τρέχουν πανικόβλητοι. Μάρτυρες που μίλησαν στο CBS News περιέγραψαν ένα όχημα που μπήκε σε ένα πλήθος στην οδό Bourbon της Νέας Ορλεάνης, πριν ένας οδηγός βγει από το όχημα και αρχίσει να πυροβολεί.

«Είδα ένα φορτηγό να πέφτει πάνω σε όλους στην αριστερή πλευρά του πεζοδρομίου της οδού Bourbon», είπε ο Kevin Garcia, 22 ετών, μιλώντας στο CNN λίγο μετά το περιστατικό. «Ένα σώμα εκτοξεύθηκε επάνω μου», είπε, προσθέτοντας ότι άκουσε και πυροβολισμούς.

Ένας άλλος μάρτυρας, ο 22χρονος Whit Davis από το Shreveport, Λουιζιάνα, είπε στο CNN ότι το περιστατικό συνέβη ενώ έβγαινε από ένα νυχτερινό κέντρο στην οδό Bourbon. «Όλοι άρχισαν να φωνάζουν και να τρέχουν προς τα πίσω. Μετά ηρεμήσαμε, αλλά δεν μας άφησαν να φύγουμε», είπε ο Davis.

«Όταν τελικά μας άφησαν να βγούμε από το κλαμπ, οι αστυνομικοί μας έδειξαν πού να κατευθυνθούμε και μας έλεγαν να βγούμε από την περιοχή γρήγορα. Είδα μερικά νεκρά σώματα που δεν μπορούσαν καν να καλυφθούν και πάρα πολλούς ανθρώπους να δέχονται πρώτες βοήθειες.»

Η αστυνομία είπε στους παρευρισκόμενους να κλείσουν τα κινητά τους μακριά και να φύγουν το συντομότερο δυνατό, είπε ο Davis.

