ΗΠΑ: Όχημα έπεσε σε πλήθος που γιόρταζε την Πρωτοχρονιά στη Νέα Ορλεάνη, φόβοι για πολλούς νεκρούς

Ένα όχημα φέρεται να έπεσε πάνω σε μεγάλο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην οδό Μπούρμπον στην Γαλλική Συνοικία -δημοφιλής τουριστικός προορισμός στην πόλη της Λουιζιάνα.

*Προσοχή, βίαιο και σκληρό περιεχόμενο*

BREAKING NEWS: GRAPHIC WARNING: Mass casualties as car rams into crown in New Orleans. Several dead… Bourbon Street shut down … I knew this would happen somewhere #terroristattack #ThanksBiden pic.twitter.com/oVroB6wdyU

— Mighty_Marsha (@Mighty_Marsha) January 1, 2025