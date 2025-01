ΕΕ: Η Πολωνία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου, με την ασφάλεια στο επίκεντρο

Δεκατρία χρόνια μετά την πρώτη πολωνική προεδρία και είκοσι χρόνια μετά την ένταξή της στην ΕΕ, η Βαρσοβία παρουσιάζει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα προεδρίας, κύριος στόχος του οποίου είναι η υλοποίηση των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί γύρω από το θέμα της ασφάλειας.

Η Πολωνία θεωρεί πως ο πόλεμος στην Ουκρανία απειλεί την ασφάλεια ολόκληρης της ηπείρου, αλλά «είναι επίσης ένας πόλεμος κατά των αρχών και των αξιών που εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση». Η πολωνική προεδρία σημειώνει πως θα καταβάλει προσπάθειες για τον σεβασμό και την προώθησή τους από την ΕΕ, δίνοντας έμφαση στον ιδιαίτερο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών.

