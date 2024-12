Το Κίεβο ανακοίνωσε πως κατέστρεψε με θαλάσσιο drone ένα ρωσικό ελικόπτερο

Όπως ανέφερε στο Telegram η ουκρανική υπηρεσία κατασκοπείας GUR, σε μάχη σήμερα κοντά στο ακρωτήριο Ταρχανκούτ, στη δυτική ακτή της Κριμαίας, ένα θαλάσσιο drone Magura V5 που έφερε πυραύλους έπληξε ένα ρωσικό ελικόπτερο Mi-8. Η GUR ανέφερε πως ήταν η πρώτη φορά που ένα ουκρανικό θαλάσσιο drone κατέρριψε έναν αεροπορικό στόχο. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μεταδίδει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σχόλιο από τη Μόσχα σχετικά με το ελικόπτερο. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε στο Telegram πως ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας κατέστρεψε οκτώ μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας.

Η κατάρριψη ρωσικού ελικοπτέρου από ουκρανικό θαλάσσιο drone αναφέρθηκε και από έναν γνωστό Ρώσο στρατιωτικό μπλόγκερ, τον Βοένι Οσβεντομίτελ. Η GUR ανέφερε πως ένα δεύτερο ρωσικό ελικόπτερο κατάφερε να φθάσει στο αεροδρόμιο αφότου υπέστη ζημιές στην επίθεση.

Σε πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η GUR, διακρίνεται ένα ελικόπτερο που πετάει πάνω από νερό να τίθεται στο στόχαστρο αρκετών βλημάτων. Το αεροσκάφος φαίνεται να πέφτει μετά την επίθεση. H αυθεντικότητα του βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ukrainian GUR forces destroy aerial target for the first time using a Magura V5 naval drone

Ukraine’s Main Intelligence Directorate (GUR) has released footage of the New Year’s destruction of a Russian Mi-8 combat helicopter near Cape Tarkhankut.

This marks the first recorded… pic.twitter.com/13S0v0yIxY

— NEXTA (@nexta_tv) December 31, 2024