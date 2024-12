Τζο Μπάιντεν: Αξιοπρέπεια, αυτό θα μπορούσε να διδαχθεί από τον Κάρτερ ο Τραμπ

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στις Παρθένες Νήσους και ερωτηθείς εάν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να διδαχθεί ο Τραμπ από τον Κάρτερ, ο Μπάιντεν απάντησε, τονίζοντας τις λέξεις:

«Αξιοπρέπεια, αξιοπρέπεια, αξιοπρέπεια».

‘Decency. Decency. Decency,’ that’s what President Biden thinks incoming President Trump can learn from humanitarian and former President Jimmy Carter. pic.twitter.com/hsaGZknUTV

