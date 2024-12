Αζερμπαϊτζάν: «Η Ρωσία δεσμεύτηκε να τιμωρήσει τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη συντριβή του αεροσκάφους»

Ο Αζέρος γενικός εισαγγελέας Καμράν Αλίεφ δήλωσε σύμφωνα με το AFP πως ο επικεφαλής της ρωσικής επιτροπής έρευνας Αλεξάντρ Μπαστρίκιν του είπε ότι «έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα για τον εντοπισμό των ενόχων και τον ποινικό καταλογισμό των πράξεών τους».

Η Μόσχα δεσμεύτηκε επίσης ότι «θα διεξαγάγει πλήρη, εξαντλητική και αντικειμενική έρευνα» για το δυστύχημα, επιπλέον των ερευνών που διεξάγονται στο Καζακστάν, όπου συνετρίβη τελικά το αεροσκάφος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γενικού εισαγγελέα.

#UPDATE Azerbaijan said on Monday that Moscow had promised to punish those responsible for the downing of an Azerbaijan Airlines plane that Baku says was shot at by Russian air defences ➡️ https://t.co/OH4uxbP3tE pic.twitter.com/q8enZWLjU1

— AFP News Agency (@AFP) December 30, 2024