Σοκαριστικό βίντεο από φυλακές της Νέας Υόρκης: Αφροαμερικανός γρονθοκοπείται μέχρι θανάτου από αστυνομικούς

Ο θάνατος του Ρόμπερτ Μπρουκς διαπιστώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου στο νοσοκομείο Wynn της Ουτίκα, σύμφωνα με τη γενική εισαγγελέα Λετίσια Τζέιμς. Ο Μπρουκς, 43 ετών, εξέτιε ποινή φυλάκισης 12 ετών από το 2017 για επίθεση πρώτου βαθμού, σύμφωνα με τα έγγραφα της φυλακής.

Το CNN εξέτασε το υλικό, τμήματα του οποίου δείχνουν τους γύρω αστυνομικούς να κλωτσούν και να γρονθοκοπούν τον Μπρουκς, ο οποίος έχει τα χέρια του δεμένα με χειροπέδες πίσω από την πλάτη του σε ένα δωμάτιο ιατρικών εξετάσεων. Το πρόσωπο του Μπρουκς εμφανίζεται ματωμένο σε ορισμένα από τα πλάνα.

Σε κάποιο σημείο, ένας αστυνομικός φαίνεται να βάζει κάτι στο στόμα του Μπρουκς πριν τον χτυπήσει επανειλημμένα στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, ένας άλλος αστυνομικός χτυπάει τον Brooks στη βουβωνική χώρα προτού τον χτυπήσει με ένα παπούτσι.

Το Γραφείο Ειδικών Ερευνών του Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε προηγουμένως ότι ξεκίνησε έρευνα για τον θάνατο του Μπρουκς. «Ως Γενικός Εισαγγελέας, έχετε το λόγο μου ότι θα χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για να ερευνήσουμε αυτόν τον θάνατο διεξοδικά και γρήγορα», δήλωσε την Παρασκευή η Τζέιμς. Είπε ότι τέσσερις από τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς φορούσαν κάμερες σώματος, αλλά δεν τις ενεργοποίησαν, οπότε οι κάμερες δεν κατέγραψαν ήχο του περιστατικού. «Αυτά τα βίντεο είναι σοκαριστικά και ενοχλητικά και συμβουλεύω όλους να προσέχουν κατάλληλα πριν επιλέξουν να τα παρακολουθήσουν», δήλωσε.

Ο Μπρουκς είχε μεταφερθεί από το σωφρονιστικό ίδρυμα Mohawk, μια άλλη φυλακή της κομητείας Oneida, στο σωφρονιστικό ίδρυμα Marcy στις 9 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την Τζέιμς.

Τμήματα του υλικού δείχνουν τον Μπρουκς, μπρούμυτα με τα χέρια του δεμένα με χειροπέδες πίσω από την πλάτη του, να μεταφέρεται στο κτίριο από τρεις αστυνομικούς. Δεν είναι σαφές τι οδήγησε στην εισαγωγή του Μπρουκς στο εξεταστήριο.

Ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε στη δημοσιότητα οκτώ βίντεο από κάμερες που φορούσαν το σώμα τους τέσσερις διαφορετικοί αστυνομικοί. Στο μεγαλύτερο μέρος του υλικού, ο Brooks είναι δεμένος με χειροπέδες με τα χέρια πίσω από την πλάτη του, καθώς οι αξιωματικοί τον γρονθοκοπούν και τον κλωτσούν στο πρόσωπο, το στήθος και τη βουβωνική χώρα.

Το υλικό δείχνει τον Brooks με χειροπέδες και με το πρόσωπο προς τα κάτω να μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις, με δύο αστυνομικούς να κρατούν τα χέρια του και έναν τα πόδια του. Τον οδηγούν σε ένα δωμάτιο ιατρικής εξέτασης.

Ένας αστυνομικός φαίνεται να βάζει ένα λευκό υλικό στο στόμα του Brooks, ενώ ένας άλλος αστυνομικός κρατάει τον Brooks από το λαιμό. Στη συνέχεια, ο αξιωματικός χτυπά επανειλημμένα τον Brooks στο πρόσωπο και ένας άλλος αξιωματικός αρχίζει να τον χτυπάει στη βουβωνική χώρα. Ένας αστυνομικός φαίνεται να χτυπά τον Brooks με ένα παπούτσι.

Δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι τραβούν στη συνέχεια τον Brooks σε καθιστή όρθια θέση στην άκρη ενός εξεταστικού τραπεζιού – ο ένας υπάλληλος κρατά τον Brooks από το λαιμό του – πριν τον ξαπλώσουν ανάσκελα. Ένας άλλος αξιωματικός βάζει στη συνέχεια το πόδι του στο κάτω μέρος του κορμού του Brooks και ένας από τους πρώτους αξιωματικούς που γρονθοκόπησε τον Brooks τον χτυπά ξανά στο στήθος.

Ο αξιωματικός που χτύπησε τον Brooks με το πόδι του φαίνεται στη συνέχεια να συγκρατεί τα πόδια του Brooks πριν τον χτυπήσει με γροθιά στους γλουτούς περίπου τρεις φορές. Αυτός και ένας άλλος αξιωματικός εμφανίζονται να τραβούν τον Brooks στην άκρη του τραπεζιού εξέτασης για άλλη μια φορά, με το πρόσωπό του εμφανώς ματωμένο. Ο Brooks φαίνεται να μιλάει πριν ένας αστυνομικός τον χτυπήσει ξανά στο στήθος. Στη συνέχεια, δύο αστυνομικοί αρπάζουν τον Brooks από το γιακά του πουκαμίσου του και την περιοχή του ώμου του, τον σηκώνουν από το τραπέζι πριν τον αναγκάσουν να πάει στην πίσω δεξιά γωνία του δωματίου και να τον κρατήσουν πάνω σε έναν τοίχο, ενώ άλλοι αστυνομικοί παρακολουθούν. Λίγα λεπτά αργότερα, το βίντεο δείχνει έναν από τους αστυνομικούς να χτυπάει πρώτα τον Brooks και να του κάνει μασάζ στο στέρνο – που χρησιμοποιείται για να προσπαθήσει να εκτιμήσει αν ένα άτομο έχει τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει τον Brooks να μην είναι πλέον δεμένος με χειροπέδες, να κείτεται στο τραπέζι, ακίνητος με το εσώρουχό του.

