Ιλχάν Αλίεφ: Το αεροσκάφος επλήγη από «φυσική και τεχνική εξωτερική επέμβαση»

«Ο πρόεδρος τόνισε ότι οι πολλαπλές τρύπες στην άτρακτο του αεροσκάφους, τα τραύματα των επιβατών και του πληρώματος (…) καθώς και οι μαρτυρίες των αεροσυνοδών και των επιβατών που επέζησαν επιβεβαιώνουν τις αποδείξεις για φυσική και τεχνική εξωτερική επέμβαση», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης που εξέδωσε η αζερική προεδρία μετά την τηλεφωνική συνομιλία Αλίεφ-Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στο πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν για την συντριβή του αεροσκάφους στο Καζακστάν.

«Η βασική προτεραιότητα τώρα είναι μία ενδελεχής έρευνα που θα δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα γι’ αυτό που συνέβη. Η Ρωσία οφείλει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις και να σταματήσει να σκορπά παραπληροφόρηση», έγραψε στο Χ ο ουκρανός πρόεδρος μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Ιλχάν Αλίεφ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε «ταχεία και ανεξάρτητη» έρευνα για την συντριβή του αεροσκάφους.

«Ζήτησα ταχεία και ανεξάρτητη διεθνή έρευνα», έγραψε στο Χ η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας σημειώνοντας ότι οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το δυστύχημα μπορεί να προκλήθηκε από ρωσικά πυρά αποτελεί βίαιη υπενθύμιση της πτήσης MH17 της Malaysia Airlines η οποία κατερρίφθη από ρωσικό πύραυλο που χειρίζονταν οι φιλορωσικές δυνάμεις στην ανατολική Ουκρανία το 2014.

Reports that Russian fire could have caused the Azerbaijan Airlines plane are a stark reminder of #MH17.

I call for a swift, independent international investigation.

Our thoughts are with the families and friends of the victims. I wish for a speedy recovery to the injured.

