Πέθανε ο αδερφός του Κιρ Στάρμερ

Αποχαιρετώντας τον αδερφό του ο Στάρμερ τον χαρακτήρισε «υπέροχο άνθρωπο», αναφέροντας: «αντιμετώπισε όλες τις προκλήσεις που του έδωσε η ζωή με θάρρος και χιούμορ. Θα μας λείψει πολύ».

Sir Keir Starmer has paid tribute to his brother Nick who died on Boxing Day aged 60 after suffering from cancer.

Read more here: https://t.co/xXzZnpadUf pic.twitter.com/5ujrBpoM9t

— The Telegraph (@Telegraph) December 27, 2024