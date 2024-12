Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Κουρίλες Νήσους

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται περίπου στα 150 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, ούτε και υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

#Earthquake (#землетрясение) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.9 || 275 km SE of #Vostok (Russian Federation) || 10 min ago (local time 23:47:36). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/cSTk9OjJSH

— EMSC (@LastQuake) December 27, 2024