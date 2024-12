Συντριβή αεροσκάφους στο Καζακστάν: «Ο έλεγχος έχει χαθεί» – Ο τελευταίος διάλογος του πιλότου

Σε αυτό κατατείνουν τόσο οι διαρροές από την έρευνα των αζερικών αρχών όσο και εκτιμήσεις αμερικανού αξιωματούχου.

Εντούτοις, διάλογος -εφόσον αυτός επιβεβαιωθεί- που δημοσιεύει η βρετανική Daily Mail, πηγή κάθε άλλο παρά φιλικά διακείμενη στη Μόσχα, ενισχύει το ρωσικό σενάριο περί σύγκρουσης του αεροπλάνου με σμήνος πτηνών.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, στις 8:16, ένας από τους πιλότους ακούγεται να λέει: «Έχουμε βλάβη ελέγχου, χτύπημα πουλιού στο πιλοτήριο. Χτύπημα πουλιού στο πιλοτήριο (ακολουθεί μη καταληπτή φράση)».

Η απάντηση του πύργου ελέγχου: «Λαμβάνω, τι είδους βοήθεια χρειάζεστε;»

Ακολούθως, ο κυβερνήτης αναφέρει ότι προσπαθεί να επιστρέψει στο Μπακού.

Ομως στις 8:17, ο πιλότος ανακοινώνει ότι «κατευθύνεται προς το Μινεράλνιε Βόντι», αεροδρόμιο στη νότια Ρωσία.

Ο επίγειος έλεγχος τού απαντά να «εκτελέσει αριστερή τροχιά», αλλά το κόκπιτ αποκρίνεται με το εξής: «Δεν μπορώ να εκτελέσω, ο έλεγχος έχει χαθεί».

Τέσσερις πηγές από το Αζερμπαϊτζάν, με γνώση των εν εξελίξει ερευνών, δηλώνουν ότι το αεροπλάνο που κατέπεσε ανήμερα Χριστούγεννα στο Καζακστάν κατερρίφθη από πυρά της ρωσικής αεράμυνας. Οι πηγές μίλησαν στο Reuters.

Την ίδια στιγμή, πηγές της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν «επιβεβαίωσαν αποκλειστικά στο Euronews» ότι ένας ρωσικός πύραυλος εδάφους-αέρος ήταν αυτός που προκάλεσε τη συντριβή του αεροπλάνου.

Σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν στο Euronews, ο πύραυλος εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής δραστηριότητας drones πάνω από το Γκρόζνι. Θραύσματα του πυραύλου έπληξαν τους επιβάτες και το πλήρωμα καμπίνας καθώς ο πύραυλος εξερράγη δίπλα στο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σημειωτέον ότι οι αρχές του Καζακστάν δηλώνουν ότι η έρευνά τους δεν έχει καταλήξει μέχρι στιγμής σε πόρισμα για το εάν πράγματι η ρωσική αεράμυνα ήταν η υπεύθυνη για την κατάρριψη του αεροσκάφους.

Αμερικανός αξιωματούχος πάντως εκτίμησε, μιλώντας στο Reuters, ότι τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν κατάρριψη από τη ρωσική αεράμυνα.

Κυβερνητικές πηγές του Αζερμπαϊτζάν είπαν επίσης στο Euronews ότι στο αεροσκάφος δεν επετράπη να προσγειωθεί σε κανένα ρωσικό αεροδρόμιο παρά τα αιτήματα των πιλότων για επείγουσα προσγείωση.

Αντιθέτως τού δόθηκε εντολή να πετάξει μέσω της Κασπίας Θάλασσας προς το Ακτάου του Καζακστάν.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται οι ίδιες πηγές, τα συστήματα πλοήγησης GPS του αεροπλάνου είχαν μπλοκαριστεί καθ’ όλη όλη την πτήση του πάνω από τη θάλασσα.

Το αζερικό δίκτυο ΑnewΖ, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές του Αζερμπαϊτζάν, αναφέρει ότι ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από ρωσικό σύστημα αεράμυνας Pantsir-S.

Σύμφωνα δε με ρωσικές πηγές που επικαλείται το Euronews, τη στιγμή που η πτήση της Αζερμπαϊτζάν Airlines περνούσε πάνω από το έδαφος της Τσετσενίας, οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας προσπαθούσαν ενεργά να καταρρίψουν ουκρανικά UAV.

Την Τετάρτη, εμπειρογνώμονες απέρριπταν το σενάριο της σύγκρουσης του Embraer με κάποιο σμήνος πουλιών και πολλοί άφηναν να εννοηθεί ότι το αεροπλάνο υπέστη πλήγματα πιθανότατα από ρωσικά πυρά ως απάντηση σε επιχειρήσεις με drones που πραγματοποιούσαν στην περιοχή της Τσετσενίας, ουκρανικές δυνάμεις. περιοχή.

Την Πέμπτη, οι φωνές ειδικών που υποστήριζαν ότι η πιθανότερη αιτία για τη συντριβή αεροσκάφους στο Καζακστάν, που στοίχισε τη ζωή σε 38 ανθρώπους, οφείλεται σε κατάρριψη από πυρά της ρωσικής αεράμυνας, αυξήθηκαν έτι περαιτέρω, αναγκάζοντας το Κρεμλίνο να κάνει λόγο για επικίνδυνη «διακίνηση σεναρίων».

Ρωσικά μέσα κάνουν λόγο για δυτική προπαγάνδα που έχει ως στόχο να χρεώσει στη Μόσχα την πτώση του αεροπλάνου, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολίασε: «Θα ήταν λάθος να προβάλουμε οποιεσδήποτε υποθέσεις πριν από τα συμπεράσματα της έρευνας. Δεν θα το κάνουμε αυτό και κανείς δεν πρέπει να το κάνει. Πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση της έρευνας».

Βίντεο από την κατεστραμμένη άτρακτο φαίνεται να δείχνει ζημιές από θραύσματα, κάτι που οδηγεί ειδικούς αεροπορίας στο συμπέρασμα ότι το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines ενδέχεται να χτυπήθηκε από συστήματα αεράμυνας πάνω από τη ρωσική δημοκρατία της Τσετσενίας. Πριν συντριβεί κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν, το αεροσκάφος είχε εκτραπεί από τον προορισμό του, διασχίζοντας την Κασπία Θάλασσα.

Επιζών επιβάτης δήλωσε στη ρωσική τηλεόραση ότι πίστευε πως ο πιλότος προσπάθησε δύο φορές να προσγειωθεί στην πυκνή ομίχλη πάνω από το Γκρόζνι πριν «την τρίτη φορά, κάτι να εκραγεί… κάποια τμήματα του αεροσκάφους είχαν αποκολληθεί».

A passenger captured the final moments of the Azerbaijan Airlines plane before it crashed in Kazakhstan. Vid-1

The flight was diverted to Aktau amid Ukrainian kamikaze UAV strikes on Grozny, Chechnya.

Notably, shrapnel marks were seen on the fuselage of the crashed plane. Vid-2 https://t.co/7kL82M2yJ9 pic.twitter.com/Ls1OKykkQY

— BigBreakingWire (@BigBreakingWire) December 25, 2024