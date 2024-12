Υεμένη: Στο αεροδρόμιο της Σαναά την ώρα των βομβαρδισμών ο επικεφαλής του ΠΟΥ

«Καθώς ετοιμαζόμασταν να επιβιβαστούμε στην πτήση μας από τη Σαναά, πριν από περίπου δύο ώρες, το αεροδρόμιο δέχτηκε αεροπορικό βομβαρδισμό» σημείωσε σε δήλωσή του.

Όπως πρόσθεσε, «ένα από τα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους μας τραυματίστηκε. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο αεροδρόμιο».

Our mission to negotiate the release of @UN staff detainees and to assess the health and humanitarian situation in #Yemen concluded today. We continue to call for the detainees’ immediate release.

As we were about to board our flight from Sana’a, about two hours ago, the airport… pic.twitter.com/riZayWHkvf

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 26, 2024