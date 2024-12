Πέρασε 2 δεκαετίες στη φυλακή για φόνους που δεν διέπραξε. Τώρα οι αρχές λένε «συγγνώμη λάθος»

Το 2003, ο Πέρι, ο οποίος είναι λευκός, καταδικάστηκε σε δύο διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης για τη στυγερή δολοφονία ενός μαύρου ζευγαριού, των Χάρολντ και Θέλμα Σουέιν, έξω από την εκκλησία τους στη Τζόρτζια. Το φριχτό έγκλημα είχε λάβει χώρα το 1985. Και παρέμενε ανεξιχνίαστο για πολλά χρόνια, έως ότου οι αρχές συνέλαβαν… τον λάθος άνθρωπο.

Ο Πέρι υποστήριζε ανέκαθεν και κατηγορηματικά την αθωότητά του: καθ’ όλη τη διάρκεια της σύλληψης του, της δίκης και της καταδίκης του, και κάθε μέρα από τα σχεδόν 21 χρόνια που πέρασε φυλακισμένος. Το 2020, οι δικηγόροι του Georgia Innocence Project και μιας διεθνούς νομικής εταιρείας με έδρα την Ατλάντα, της King & Spalding, παρουσίασαν στον δικαστή πλήθος νέων στοιχείων DNA για να αποδείξουν αυτό που ο Πέρι έλεγε πάντα: «Έχετε καταδικάσει τον λάθος άνθρωπο».

