Καζακστάν: Τα σενάρια και τα μυστήρια της συντριβής του αεροσκάφους – Βίντεο από το εσωτερικό του λίγο προτού καταπέσει

Βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους που συνετρίβη στο Καζακστάν είδε το φως της δημοσιότητας, με τους επιβάτες να προσεύχονται λίγο πριν από την τραγωδία.

Πλάνα που τραβήχτηκαν από επιβάτη δείχνουν τρομοκρατημένους ανθρώπους να προσεύχονται και κάποιες μάσκες οξυγόνου να έχουν απελευθερωθεί μέσα στην καμπίνα, λίγα λεπτά προτού το αεροπλάνο συντριβεί στο έδαφος.

The final moments of the Azerbaijan Airlines plane before its crash in Kazakhstan were captured by a passenger onboard. Aftermath also included in the footage. pic.twitter.com/nCRozjdoUY — Clash Report (@clashreport) December 25, 2024

Ένα άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε δείχνει εξωτερικές ζημιές στην άτρακτο του αεροσκάφους, ωστόσο σε ερώτηση εάν το αεροσκάφος καταρρίφθηκε, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Καζακστάν απάντησε: «Δεν τολμώ να κάνω πρόωρες διαπιστώσεις»

DEVELOPING: Plane which crashed in Kazakhstan suffered external damage, according to experts. The pilots sent a distress call around the time Russian air defense was responding to a Ukrainian drone attack. Kazakh deputy PM, asked whether the plane was shot down: “I dare not… pic.twitter.com/ZnJyJSmZES — BNO News (@BNONews) December 25, 2024

Άλλο τρομακτικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που το αεροπλάνο τυλίγεται στις φλόγες και σπάει σε πολλά κομμάτια καθώς προσκρούει στο έδαφος, με πυκνό μαύρο καπνό να αναδύεται από το κατεστραμμένο τμήμα του.

An Embraer passenger jet flying from Azerbaijan to Russia crashed near the city of Aktau in Kazakhstan with 62 passengers and five crew on board. Some 32 survivors were rescued https://t.co/WCifIz7z6N pic.twitter.com/y6Xq7txnOp — Reuters (@Reuters) December 25, 2024

Μυστήρια και σενάρια

To Embraer πετούσε από το Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) προς το Γκρόζνι (Τσετσενία), αλλά συνετρίβη κοντά στη πόλη Ακτάου, στο Καζακστάν. Εκατοντάδες μίλια δηλαδή μακριά από την προγραμματισμένη του διαδρομή.

Μη πιθανή η εκδοχή των πτηνών

Οι αρμόδιες ρωσικές υπηρεσίες κάνουν λόγο για πιθανή έκτακτη ανάγκη που μπορεί να προκλήθηκε από κάποιο πτηνό που παρασύρθηκε από το αεροσκάφος.

Αλλά ειδικός αναφέρει στο Reuters ότι η αιτία αυτή φαντάζει απίθανη.

Επιπλέον, μέχρι στιγμής κανείς από τους αξιωματούχους δεν είναι σε θέση να εξηγήσει γιατί το αεροσκάφος αναγκάστηκε να διασχίσει την Κασπία Θάλασσα. Γεγονός όμως είναι ότι η συντριβή σημειώθηκε σε χρονικό σημείο όπου στη νότια Ρωσία εξελίσσονταν επιθέσεις (ουκρανικών) drones και επιχειρήσεις της ρωσικής αεράμυνας.

Η δραστηριότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει κλείσει τα αεροδρόμια της περιοχής στο πρόσφατο παρελθόν και το πλησιέστερο ρωσικό αεροδρόμιο στη διαδρομή του αεροπλάνου ήταν και αυτό κλειστό το πρωί της Τετάρτης.

Ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ δήλωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε, το αεροπλάνο άλλαξε πορεία λόγω κακών καιρικών συνθηκών, αλλά πρόσθεσε ότι η αιτία της συντριβής είναι άγνωστη και πρέπει να διερευνηθεί πλήρως.

Το βίντεο της συντριβής δείχνει το αεροπλάνο να χάνει ύψος γρήγορα πριν τυλιχτεί στις φλόγες και καταπέσει κοντά στην ακτή. Το Reuters έχει επαληθεύσει από τοπόσημα ότι το βίντεο πράγματι έχει ληφθεί στην ακτή της Κασπίας κοντά στο Ακτάου.

This video shows what happened in the minutes before the plane crash in Kazakhstan. The plane repeatedly went up and down before crashing. pic.twitter.com/dQ0H1c9R0R — BNO News Live (@BNODesk) December 25, 2024

Η Αεροπορία του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος πετούσε από το Μπακού στο Γκρόζνι της Τσετσενίας στη νότια Ρωσία, αλλά αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση περίπου 3 χιλιόμετρα από το Ακτάου στο Καζακστάν .

Από την πλευρά της, με ανάρτησή της στο Telegram, η υπηρεσία επιτήρησης της αεροπορίας της Ρωσίας ανέφερε. «Προκαταρκτικά στοιχεία: μετά από σύγκρουση με πτηνά, λόγω κατάστασης έκτακτης ανάγκης επί του σκάφους, ο πιλότος του αποφάσισε να το οδηγήσει σε εναλλακτικό αεροδρόμιο και επελέγη το Ακτάου».

Αλλά μια σύγκρουση με πτηνά έχει συνήθως ως αποτέλεσμα την προσγείωση του αεροπλάνου στο πλησιέστερο διαθέσιμο πεδίο, δήλωσε ο Ρίτσαρντ Αμπουλάφια, αναλυτής στην εταιρεία συμβούλων AeroDynamic Advisory. «Μπορεί να χαθεί ο έλεγχος του αεροπλάνου, αλλά θα δεν πετάει ανεξέλεγκτα, εκτός πορείας».

«Εξαφανίστηκε» και μετά βρέθηκε ανατολικά

Το Ακτάου βρίσκεται στην απέναντι όχθη της Κασπίας Θάλασσας από το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία. Iστότοποι παρακολούθησης της εναέριας κυκλοφορίας παρακολούθησαν την πτήση που πετούσε στην προγραμματισμένη διαδρομή της κατά μήκος, δηλαδή, της δυτικής ακτής της Κασπίας προτού η διαδρομή της πτήσης πάψει να καταγράφεται. Στη συνέχεια εμφανίστηκε ξανά στην ανατολική ακτή, κάνοντας κύκλους κοντά στο αεροδρόμιο Ακτάου πριν συντριβεί.

Οι αρχές δύο ρωσικών περιοχών που γειτνιάζουν με την Τσετσενία, (Ιγουσετία και Βόρεια Οσετία), ανέφεραν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη το πρωί της Τετάρτης.

Αξιωματούχος του αεροδρομίου Μαχατσκάλα στη Ρωσία, στη δυτική ακτή της Κασπίας, το αεροδρόμιο που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο όπου η πτήση εξαφανίστηκε από την παρακολούθηση, είπε στο Reuters ότι το αεροδρόμιο ήταν κλειστό για προσγειώσεις επί αρκετές ώρες το πρωί της Τετάρτης.

Αναστολή πτήσεων από Μπακού προς Γκρόζνι

Η Azerbaijan Airlines ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλες τις πτήσεις της από το Μπακού προς το Γκρόζνι, της «πρωτεύουσα» της Τσετσενίας, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα , μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.